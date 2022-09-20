43 yılda 53 kadınla evlendi. Bir de erkeklere tavsiyede bulundu!

'Yüzyılın çok eşlisi' olarak adlandırılan ve 43 yılda 53 kadınla evlenmesiyle tanınan Suudi erkek Ebu Abdullah'ın erkeklere verdiği "Her daim kendinizden yaşlı bir kadınla evlenin" tavsiyesi büyük yankı uyandırdı.

En kısa evliliği 24 saat süren ve 43 yıl boyunca toplamda 53 kadınla evlenerek bu alanda bir rekor kıran Suudi Ebu Abdullah'ın evliliğe ilişkin tavsiyeleri çok konuşuldu.

"İlk kez evlendiğimde, kendimi rahat hissettiğim ve çocuklarım olduğu için birden fazla kadınla evlenmeyi planlamadım" diyen Abdullah, bir süre sonra sorunlar ortaya çıkınca 23 yaşında tekrar evlenmeye karar verdiğini ve kararını eşine bildirdiğini anlattı.

Çoğunlukla Suudi kadınlarla evlendiğini söyleyen Abdullah, ilk eşinin kendisinden daha yaşlı olduğunu açıkladı. Evlendikleri zaman Abdullah 20 yaşındayken eşi kendisinden 6 yaş büyüktü.

BAZEN YURTDIŞINDA EVLENDİ

İş seyahatlerindeyken bazen yurt dışında tanıştığı kadınlarla evlendiğini de itiraf ederek, "Üç dört ay yurt dışında kalıyordum. Bu yüzden kendimi günahtan kurtarmak için evlendim." diye açıkladı.

Abdullah'ın evliliğe ilişkin tavsiyesi ise şaşırttı. ''Daima daha yaşlı bir eş tercih edin'' diyen adam, "Dünyadaki her erkek bir kadına sahip olmak ve onunla sonsuza kadar kalmak ister... Ancak istikrar genç bir kadında değil, yaşlı bir kadında bulunur" dedi.

Sosyal medya platformu Reddit'te paylaşılan hikaye büyük ilgi gördü. Birçok kullanıcı yorumlarını paylaştı. Biri, "Beşinci evlilikte sorunun kendisinde olduğunu anlayabilirdi." diyerek Abdullah'ı eleştirdi. Bir başkası ise "Suudi Leonardo DiCaprio gibi" diyerek durumu tiye aldı. Diğer yorumlar ise meraklı soruları içeriyordu. Bir kullanıcı "Nafaka olarak ne kadar ödüyor?" diye sordu.