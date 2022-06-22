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5 yaşındaki çocuk arabada unutulunca...

ABD Texas'ta 5 yaşındaki bir erkek çocuğu, 37 dereceyi aşan sıcaklıkta arabada saatlerce unutuldu. Durumu fark eden anne hemen araca koşup acil yardım hattını arada ancak küçük çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi

5 yaşındaki çocuk arabada unutulunca...
22 Haziran 2022 Çarşamba 10:59

Harris Bölgesi Şerifi Ed Gonzalez yaptığı açıklamada, Texas'ın Houston kentinde 5 yaşındaki çocuğun annesi ve 8 yaşındaki ablasıyla, ablasının doğum günü partisi için alışverişe çıktığını belirtti. Gonzalez, annenin eve döndüklerinde iki çocuğun da arabadan kendi başlarına indiğini sanarak parti hazırlıkları için eve girdiğini ifade etti. Ancak 5 yaşındaki erkek çocuğun arabadan inmediğini belirten Gonzalez, 2 - 3 saat sonra annenin, çocuğun olmadığını fark ederek kendisini aramaya başladığını ve araca gittiğinde oğlunu emniyet kemeri takılı ve hareketsiz şekilde bulduğunu söyledi.

Harris emniyeti yetkilileri de annenin acil yardım hattını aradığını belirterek, çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini söyledi. Yetkililer annenin, oğlunun "çocuk oto koltuğundan" kendi başına inebildiğini ancak söz konusu araç kiralık olduğu için alışamamış olabileceğini söylediğini aktardı.

SORUŞTURMA AÇILDI

Yetkililer, olayla ilgili soruşturma açıldığı bilgisini verdi. Her yıl ortalama 38 çocuk araçta sıcaktan hayatını kaybediyor ABD'de yapılan çalışmalara göre, çocukların araç içinde sıcaktan yaşamlarını yitirmelerinin nedenleri, "bakımını üstlenen kişi" tarafından araçta unutulması, sahipsiz araçlarda oyun oynaması ve yetişkinler tarafından "kasıtlı olarak" araçta bırakılması olarak gösteriliyor. Ülkede her yıl 15 yaş altındaki ortalama 38 çocuk araçta sıcak hava nedeniyle hayatını kaybediyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #abd #texas #ölüm #araba çocuk ölüm
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