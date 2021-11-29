61 kişi barda mahsur kaldı

Cuma günü İngiltere'nin en yüksek rakımlı bölgelerinden birinde yer alan bara giden müşteriler, kar fırtınası nedeniyle 3 gün boyunca burada mahsur kaldı. Çeşitli etkinlikler ve yarışmalar düzenleyerek vakit geçiren 61 kişinin durumdan memnun olduğu öğrenildi

Yorkshire Dales'te yer alan ve deniz seviyesinden 528 metre yukarıda yer alan Tan Hill Inn isimli bara giden 61 müşteri, kar fırtınası nedeniyle mekanda mahsur kaldı.

Cumartesi sabahı bölgede kar seviyesinin 1 metreye yaklaştığı ve yatak odaları pencerelerine kadar çıktığı belirtiliyor. İşletmeci Nicola Townsend, herkesin moralinin yüksek olduğunu ve hatta bazılarının mekandan ayrılmak istemediğini söyledi.

ELEKTRİK KABLOLARI KOPTU, YOLLAR KAPANDI

Kar yağışının yanında kopan elektrik kablolarının da yolları kısmen kullanıma kapattığı bildiriliyor. Hafta sonu boyunca barda kalan topluluğun, ön kapıdan çıkış için bir kar tüneli kazdığı belirtiliyor. Aralarında müzisyenlerin de olduğu 61 kişiden bazıları barın salon kısmına kamp kurdu.

ETKİNLİK VE YARIŞMA YAPARAK VAKİT GEÇİRDİLER

Barda mahsur kalan topluluğun bilgi yarışmaları ve karaoke etkinlikleri ile zamanlarını geçirdikleri belirtildi. Barda kalan kişilerden Martin Overton, içerideki havanın çok iyi olduğunu ve bolca alkol stoklarının bulunduğu bilgisini paylaştı. (BBC News)