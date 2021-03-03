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64 yaşındaki annenin, ikizleri elinden alınacak

İspanya'da 69 yaşındaki bir kadın ikiz bebek dünyaya getirdi. Ancak mahkeme kadının çocuklarına bakamadığına hükmederek, çocukların koruyucu aileye verilmesi kararı aldı

64 yaşındaki annenin, ikizleri elinden alınacak
03 Mart 2021 Çarşamba 12:52

İspanya'da yaşayan 69 yaşındaki Mauricia Ibanez, 2017 yılında tüp bebek yöntemi ile iki bebek dünyaya getirdi. Ancak Ibanez'in çocuklara bakıp bakamayacağı kaygılara neden oldu. Bu yüzden hukuk mücadelesi başlatan kadın, mücadeleyi kaybetti. 4 yıldır hukuk mücadelesi veren kadına İspanya Yüksek Mahkemesi'nden kötü haber geldi. Mahkeme,  Ibanez’in ikiz çocuklarına bakamadığını belirterek, ikizleri Ibanez’in elinden alarak, koruyucu aileye verilmesi gerektiğine karar kıldı.

Ibanez’in ikizleri dünyaya getirmesinden 1 ay kadar hastanede kaldığı ve sosyal hizmetler tarafından görevli ekiplerin gözetimi altında çocukların bakım sürecinin takip edildiği ifade edildi. Ibanez’in bebeklerin doğumundan sonra 24 saat kesintisiz bakımlarını sağlayabilecek bir yardımcı işe alacağı konusunda belge imzaladığı ifade edildi.


İKİZLER DE KORUYUCU AİLEYE VERİLECEK


Burgos Sosyal Servisler sözcüsü, yerel medyaya yaptığı açıklamada, “Doğumdan sonra eve gittikten hemen sonra bebeklerin bakımının yapılıp yapılmadığının incelenmesi için uzman bir ekip atandı. Ekibin raporlarında, bebeklerin bakıma ihtiyacı olduğu ifade edildi. Bu kapsamda bir süre koruyucu ailelerin yanında olmalılar” dedi. Burgos Sosyal Servisler sözcüsü bir süre sonra anne ve bebeklerin tekrar bir araya gelmesinin mümkün olduğunu ifade etti.

Ibanez’in bir önceki çocuğu Blanca’nın (11) da 2014’de koruyucu aileye verildiği açıklandı. Ibanez’in avukatı, söz konusu kararın Ibanez üzerinde travmatik etkileri olduğunu ifade etti.


"YAŞLIYIM AMA HAMİLE KALMAM MÜMKÜN OLDU"


İspanya medyasına açıklama yapan Ibanez, “Anne olmaya karar verdim çünkü ilk çocuğum Blanca'ya sahip olma deneyimi harikaydı. Kendime gerçekten ‘Bir kez daha yapabilir miyim?’ diye sordum. Yaşım için hiç endişelenmiyorum. Ben yaşlıyım ama hamile kalmam mümkün oldu. Bilim ve tıp biz yaşlı insanların sahip olduğu son fırsat” dedi. “Çocuklarımın benden alınması konusunda endişeliyim” diyen Ibanez, “Çok savunmasızlar, çok küçük ve narinler. Onlar için korkuyorum. Tanrı'dan sosyal hizmetlerin eline düşmelerini engellemesini istiyorum” ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ispanya #ikiz hamile kadın #yaşlı anne
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