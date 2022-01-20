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67 yıldır yıkanmadı, doktorları şaşırttı!

İranlı olduğu öğrenilen 87 yaşındaki Amou Hadji isimli adam 67 yıl önce banyo yapmanın kötü şans getireceğine inandı ve o günden bu yana banyo yapmadı. Hadji'yi muayene eden doktorlarsa büyük şaşkınlık yaşadı. Doktorlar Hadji'nin bağışıklığının çok güçlü olduğunu söyledi

67 yıldır yıkanmadı, doktorları şaşırttı!
20 Ocak 2022 Perşembe 10:16

İran'da yaşayan 87 yaşındaki İranlı Amou Hadji isimli adam, bundan tam 67 yıl önce banyo yapmanın uğursuz olduğunu düşünerek banyo yapmayı bıraktı. O gün bugünden beri bir daha suya dokunmayan Hadji, araçların çarptığı hayvanları yiyerek ve yol kenarlarındaki su birikintilerini içerek hayatta kaldı.

Yaşlı adamın bu durumu, artık köylülerin de dikkatini çekmeye başlamıştı. Köylüler, yol kenarından aldıkları adam için bir kulübe inşa etti. Ardından da doktorlara haber verildi.

Doktorlar, 67 yıldır banyo yapmayan yaşlı adamı muayene ettiklerinde gördüklerine inanamadı. Çünkü Amou Hadji isimli adam, tamamen sağlıklı çıktı. Ayrıca Hadji'nin bağışıklık sistemi de normal bir insandan bile daha güçlüydü. Doktorlar, adamın bağışıklık sisteminin bu kadar diri kalmasını, vücudundaki parazitlere bağladı.

Hadji'yi muayene eden doktor Prof. Dr. Gholamreza Molavi, karşılaştıkları durum karşısında şaşkın olduklarını ancak raporlarda bir hata olmayacağını dile getirdi. Amou Hadji ise yaptığı açıklamada, "Köylülerin bana gösterdiği saygıdan dolayı memnunum ancak yolda beni gördüklerinde deli sanarak taş atanlar beni çok üzüyor" dedi.

Etiketler; #iran #yıkanmayan adam #yıllardır yıkanmıyor #hiç yıkanmıyor
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