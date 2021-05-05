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9 bebek birden doğurdu!

Fas'ın Kazablanka kentinde doğum yapan Malili kadın, 5'i kız 4'ü erkek 9 çocuk dünyaya getirdi

9 bebek birden doğurdu!
05 Mayıs 2021 Çarşamba 09:02

Mali Sağlık Bakanlığı, Mali vatandaşı olan Halime Sisi'nin, sezaryen yöntemiyle Kazablanka kentinde bir sağlık kuruluşunda doğum yaptığını ve 9 bebek dünyaya getirdiğini, anne ve 9 çocuğun sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı. Halime Sisi (25) Mali'nin başkenti Bamako'da yapılan tetkiklerde 7 bebek taşıdığının tespit edildiği, bunun üzerine sağlık durumunun takibi için 30 Mart'ta Fas'a sevk edildiği kaydedildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Fas #dokuz doğurdu #9 bebek doğurdu
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