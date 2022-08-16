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9 kadınla evlenmişti, bir konudan şikayet etti!

Brezilya'da bir erkek 9 kadınla birden evlenmiş ve bu durum dünya basınında çok konuşulmuştu. Yeni açıklamalar yapan Arthur O Urso, 9 kişi ile aynı anda ilişki yaşamanın eğlenceli olduğunu dile getirirken, kabarık faturalardan ise yakındı

9 kadınla evlenmişti, bir konudan şikayet etti!
16 Ağustos 2022 Salı 09:17

Brezilya'da geçtiğimiz yıl tek eşliliğe tepki olarak yasal olmayan bir şekilde 9 kadınla evlenen ve dünya basınında kendisine geniş bir yer bulan Arthur O Urso'dan yine çok konuşulacak açıklamalar geldi.

9 kişiyle aynı anda ilişki yaşamanın eğlenceli olduğunu belirten Arthur, "Şu anda mutluyum. Yaptığım şey çok eğlenceli ama bunun kötü bir yanı var. 9 kişinin aynı evde yaşaması, faturaları biraz kabartıyor. Bu da beni zorluyor" ifadelerini kullandı.


Geçtiğimiz ay yine ilişkisi hakkında açıklamalarda bulunan Arthur'un sözleri çok konuşulmuştu. Tüm partnerleri birlikte olabilmek için adil bir program yapmak zorunda kaldığını ifade eden Arthur, bunun çok stresli olduğunu ve artık cinsel ilişkiyi haz almak için değil de bir zorlukmuş gibi gördüğünü söylemişti.

Etiketler; #brezilya #9 kadınla evlilik #arthur o urso
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