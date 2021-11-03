9 yaşındaki kızını para karşılığı 55 yaşındaki bir adamla evlendirdi!

Taliban'ın ele geçirdiği Afganistan'dan yürek yakan haberler geliyor. Ekonomik krizin etkisinde olan insanlar çocuklarını para karşılığında satmaya başladı. Gelen habere göre 9 yaşındaki bir kız çocuğu para karşılığında 55 yaşındaki bir adamla evlendirildi

Taliban'ın ele geçirdiği Afganistan'dan akıl almaz haberler gelmeye devam ediyor. Ekonomik krizin pençesinde olan ülkede aileler geçimlerini sağlayabilmek için çocuklarını para karşılığında evlendirmeye başladı. Bunlardan biri de daha 9 yaşında olan Parwana Malik oldu. Malik, ailesi tarafından 2200 dolara 55 yaşındaki bir adama satıldı.



CNN'e konuşan Parwana Malik, ''Beyaz kaşları ve sakalları olan bu yaşlı adamın beni evinde zorla çalıştırmasından korkuyorum'' dedi. Ailesi ise ekonomik açıdan çok zor durumda olduklarını bu nedenle başka seçenekleri olmadığını iddia etti.

ANNESİ DİLENCİLİK YAPIYOR

Parwana'nın babası Abdul Malik ise, geceleri uyuyamadığını, iş bulmak için çok uğraştığını fakat kazandığı paranın ailesini geçindirmek için yeterli olmadığını, eşinin dilencilik yapmak zorunda kaldığını, sekiz kişi olan aileyi geçindirmek için bazı aile üyelerini satmak zorunda kaldığını ifade etti. Baba, kızını sattığı kişiden aldığı paranın ailesinin ancak birkaç ay geçimini sağlayacağını ondan sonra başka çare arayacağını da ekledi.

AİLELER ÇOCUKLARINI SATIYOR



Afganistan halkının yaşadığı zorluklara dikkat çeken insan hakları aktivisti Mohammad Naiem Nazem, ülkede durumun günden güne kötüye gittiğini ve ailelerinin hayatta kalmak için çocuklarını satmak zorunda kaldıklarını söyledi.

ÇOCUĞU GİBİ BAKACAKMIŞ!

Parwana'yla para karşılında evlenmek isteyen Qorban ise 55 yaşında. Aileye 2200 dolar değerinde nakit ve koyun veren Qorban, Parwana'nın kendisine satılmasını evlilik olarak tanımlamadığı, kendisinin evli olduğunu ve Parwana'ya çocuklarından bir tanesi gibi bakacağını iddia etti.