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90 yaşında okula geri döndü

İtalya’da, 2’nci Dünya Savaşı nedeniyle eğitimini tamamlayamayan bir kadın, 90 yaşında okula döndü

90 yaşında okula geri döndü
13 Nisan 2022 Çarşamba 14:58

Sardinya Adası’nda yaşayan Annunziata Murgia, ortaokul diplomasını almak için yıllar sonra yeniden öğrenci oldu.

En küçüğü 16, ortalama 40’lı yaşlardakilerin yer aldığı akşam derslerine katılan Murgia, “Ben okumayı çok istiyordum. Ama savaş çıktı ve hayatımız değişti. Ailem çok zor durumdaydı. Benim de üstüme düşeni yapıp çalışmam gerekiyordu. O zamanlar parası olanlar okuyabiliyordu” dedi.

Küçük yaşta dikiş dikmeyi öğrenen ve yıllarca terzilik yapan Murgia, her fırsatta kitap okudu, kendisini yetiştirmeye, bilgilendirmeye çalıştı.

1’inci Dünya Savaşı’nın sonuçlarına şahit olan, 2’nci Dünya Savaşı’na bizzat şahit olan Murgia, müzik ve tarihi çok seviyor.

Hazirandaki sınava girerek diplomasını almak isteyen Murgina’nın edebiyat öğretmeni Marina Pilia, onu derslerle çok ilgili ve hırslı öğrenci olarak tanımlayarak, “Biraz işitme kaybı var ama derslere aktif olarak katılıyor; özellikle de tarih dersine” dedi.

Kendisi gibi eğitimini yarıda bırakanların çoğunlukta olduğu sınıf arkadaşlarının ‘torunları gibi’ olduğunu söyleyen Murgia da öğretmenlerini çok sevdiğini ve diplomasını almak için elinden geleni yapacağını söyledi.

Murgia’dan önce 2016’da, 87 yaşındaki bir kadın akşam derslerini takip edip sınava girmişti.

Etiketler; #italya #okul #90 yaşındaki okul
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