ABD Başkanı Biden, 'soykırım' dedi!

ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olayları için 'soykırım' ifadesini kullandı. Biden'ın açıklamasına ilk tepki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. Çavuşoğlu, "Tek dayanağı popülizm olan bu açıklamayı tümüyle reddediyoruz" dedi

ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olayları için ‘soykırım’ ifadesini kullandı. Biden açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

* Her yıl bugün, Osmanlı dönemi Ermeni soykırımında ölenlerin hayatlarını hatırlıyor ve böyle bir zulmün bir daha meydana gelmemesi için kendimizi yeniden taahhüt ediyoruz.

* 24 Nisan 1915’ten itibaren Konstantinopolis’teki Ermeni aydınları ve cemaat liderlerinin Osmanlı yetkilileri tarafından tutuklanmasıyla bir buçuk milyon Ermeni tehcir edildi, katledildi veya bir imha kampanyasıyla ölüme yürüdü.

* Meds Yeghern’in (Büyük Felaket) kurbanlarını onurlandırıyoruz, böylece olanların dehşeti asla tarihe karışmaz. Nefretin tüm biçimlerindeki yıpratıcı etkisine karşı daima tetikte kalmamız için hatırlıyoruz.

* Hayatta kalanların çoğu, Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere dünya çapında yeni evler ve yeni hayatlar bulmaya zorlandı. Ermeni halkı güç ve dirençle hayatta kaldı ve cemaatini yeniden inşa etti.

* On yıllar boyunca Ermeni göçmenler ABD’yi sayısız şekilde zenginleştirdiler, ancak atalarının çoğunu kıyılarımıza getiren trajik tarihi asla unutmadılar. Hikayelerini onurlandırıyoruz. O acıyı görüyoruz. Tarihi onaylıyoruz. Bunu suçlamak için değil, olanların asla tekrarlanmamasını sağlamak için yapıyoruz.

* Bugün, kaybedilenlerin yasını tutarken, gözlerimizi geleceğe, çocuklarımız için inşa etmek istediğimiz dünyaya doğru da çevirelim. Bağnazlığın ve hoşgörüsüzlüğün günlük kötülüklerinden etkilenmeyen, insan haklarına saygı duyulan, tüm insanların onurlu ve güvenli bir şekilde hayatlarını sürdürebildiği bir dünya.

* Gelecekteki zulümlerin dünyanın herhangi bir yerinde oluşmasını önlemek için ortak kararlılığımızı yenileyelim ve tüm dünya insanları için şifa ve uzlaşma peşinde koşalım. Amerikan halkı, 106 yıl önce bugün başlayan soykırımda ölen tüm Ermenileri onurlandırıyor.

ÇAVUŞOĞLU’NDAN TEPKİ

Biden’ın açıklamasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, şunları belirtti:

* “Sözcükler tarihi değiştiremez, yeniden yazamaz.”

* Tarihimiz hakkında kimseden ders alacak değiliz. Siyasi fırsatçılık barış ve adalete karşı en büyük ihanettir.

* Tek dayanağı popülizm olan bu açıklamayı tümüyle reddediyoruz. #1915Olayları

DÜN ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

20 Ocak'ta ABD Başkanlık koltuğuna oturan Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bir süredir beklenen telefon görüşmesi dün gerçekleşmişti.

ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin konuşmasında ‘soykırım’ diyeceğini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a söylediği belirtilmişti.

Göreve gelmeden önce “Sözde Ermeni soykırımını tanıyacağım” diyen ABD Başkanı Joe Biden'ın 24 Nisan'da bu sözünü tutacağı açıklanmıştı. Söz konusu açıklama ‘iki ülke ilişkilerine zarar verecek bir adım’ olarak yorumlanmıştı.

OBAMA VE TRUMP BÜYÜK FELAKET DEMİŞTİ

Demokrat Partili ABD Başkanı Obama ise başkanlık kampanyası boyunca 1915 olayları ‘soykırım’ olarak tanıyacağını söylese de başkanlığı döneminde bu tutumdan kaçındı.

Trump da başkanlığı boyunca selefi Obama gibi ‘soykırım’ ifadesini kullanmayarak açıklamasında olayları tanımlamak için ‘büyük felaket’ anlamına gelen ‘Meds Yeghern’ ifadesini kullanmıştı.

ABD başkanları, Bill Clinton döneminden bu yana her yıl 24 Nisan’da benzer açıklamalar yapıyor.