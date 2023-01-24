ABD'de bir silahlı saldırı daha: 7 kişi öldü

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde hafta sonu Monterey Park’ta meydana gelen ve 11 kişinin ölümüne yol açan silahlı saldırının ardından bugün Half Moon Bay kentinde ikinci bir silahlı saldırı meydana geldi. Yetkililer hayatını kaybedenlerinin sayısının 7 olduğunu duyurdu

ABD'de bir silahlı saldırı daha: 7 kişi öldü
24 Ocak 2023 Salı 09:57

Monterey Park’ta popüler bir dans salonunda 11 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıdan sadece iki gün sonra, bugün Half Moon Bay kentinde Zhao Chunli (67) adındaki saldırganın, 7 kişiyi silahla vurarak öldürdüğü açıklandı. Polis olayla ilgili ilk olarak “Polis, HWY 92 ve HMB Şehri sınırları içinde çok sayıda kurbanın olduğu bir silahlı çatışma olayına müdahale ediyor” duyurusunu yaptı. Birbirine yakın farklı yerlerde kurbanlara ateş açan saldırgan, basın mensuplarının çekim yaptığı sırada polise yaklaşarak teslim oldu.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı Biden’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı tarafından silahlı saldırıya ilişkin bilgilendirildiğini söyledi. Jean-Pierre, Biden’ın federal güvenlik güçlerinin bölgedeki diğer ekiplere destek vermesi emrini verdiğini duyurdu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #abd #silahlı saldırı
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