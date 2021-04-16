PATRONUNU PASPASLA DÖVDÜ!
PATRONUNU PASPASLA DÖVDÜ!
0
ABD'DE SİLAHLI SALDIRI: 8 ÖLÜ!
ABD'DE SİLAHLI SALDIRI: 8 ÖLÜ!
0
NEHİRDEN SÜT AKTI!
NEHİRDEN SÜT AKTI!
0
TİKTOK'TA TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜ!
TİKTOK'TA TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜ!
0

ABD'de kargo firmasına silahlı saldırı: 8 ölü

ABD'nin Indianapolis kentinde kargo firmasının tesisinde meydana gelen silahlı saldırıda en az 8 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişinin de yaralandığı belirtildi.

ABD'de kargo firmasına silahlı saldırı: 8 ölü
16 Nisan 2021 Cuma 11:15

Amerika Birleşik Devletleri, (ABD) indianapolis kentindeki FedEx adlı kargo firmasının tesisinde silahlı saldırı meydana geldi. Silahlı saldırı sonrası 8 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişinin de yaralandığı açıklandı. Olay sonrası saldırganın intihar ettiği ifade edilirken, polis şuana kadar topluma yönelik aktif bir tehdit bulunmadığını belirtti. Tesiste çalışan görgü tanıkları ABD basınına yaptığı açıklamada birden fazla silahla ateş edilme sesi duyduklarını ve 30’dan fazla polis aracının hemen olay yerine geldiğini söyledi.  


ŞİRKETTEN MEDYAYA AÇIKLAMA


Yaklaşık 4 bin 500 kişinin çalıştığı FedEx şirketinden ABD medyasına yapılan yazılı açıklamada, " Indianapolis Havalimanı yakınındaki FedEx tesisinde yaşanan trajik silahlı saldırından haberdarız. Güvenlik en önemli önceliğimizdir.  Aklımız saldırıdan etkilenenlerde. Çalışanların mesai saatleri içinde telefon kullanmalarının yasak olmasından dolayı yakınlarının bekleyişi sürüyor." ifadelerine yer verildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #abd #kargo firması #fedex #silahlı saldırı #abd silahlı saldırı
Önceki Haber
İzmir'de esnaf isyanı: Ayakta kalabilmek için direniyoruz
Sonraki Haber
Ellerini bağlayıp bıçaklayarak öldürdüler!
Kendini taciz eden patronunu paspasla dövdü!
Kendini taciz eden patronunu paspasla dövdü!
0
Nehirden süt aktı!
Nehirden süt aktı!
0
TikTok'ta tepki çeken görüntüler!
TikTok'ta tepki çeken görüntüler!
0
Milletvekili online toplantıya çıplak yakalandı!
Milletvekili online toplantıya çıplak yakalandı!
0
Aşı açıklaması yapacağı toplantıda bayıldı!
Aşı açıklaması yapacağı toplantıda bayıldı!
0
Çocuklar telefonlarını çekiçle parçaladı!
Çocuklar telefonlarını çekiçle parçaladı!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.