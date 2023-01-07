HURDA ARAÇLARA HAYAT VERİYOR
HURDA ARAÇLARA HAYAT VERİYOR
0
KAZIDA KADIN İSKELETİ BULUNDU
KAZIDA KADIN İSKELETİ BULUNDU
0
6 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖĞRETMENİNİ VURDU
6 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖĞRETMENİNİ VURDU
0
PRENS HARRY: 25 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜM
PRENS HARRY: 25 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜM
0

ABD'de korkunç olay! 6 yaşındaki çocuk öğretmenini vurdu!

ABD’nin Virginia eyaletinde polis, dün 6 yaşındaki bir erkek çocuğun silahla ‘kasten’ bir öğretmeni vurduğunu duyurdu. Öğretmenin durumunun kritik olduğu belirtilirken olayda başka yaralanan olmadığı vurgulandı

ABD'de korkunç olay! 6 yaşındaki çocuk öğretmenini vurdu!
07 Ocak 2023 Cumartesi 12:05

Virginia eyaletinin New Port bölgesinde meydana gelen olayda, Richneck İlköğretim Okulu'nda 6 yaşındaki bir erkek çocuğun bir öğretmeni silahla kasten vurduğunu ve çocuğun gözaltına alındığını duyurdu. Polis açıklamasında “Şüphelinin, Richneck İlköğretim Okulu'nda okuyan 6 yaşındaki bir erkek öğrenci olduğu belirlendi. Öğrenci gözaltında. Kurbanın bir öğretmen olduğu belirlendi. Yaralanan öğretmenin hayati tehlikesinin bulunduğu değerlendiriliyor. Soruşturma devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Polis basına yaptığı sözlü açıklamada, öğretmenin 30’lu yaşlarında olduğunu ve olayın öğleden sonra meydana geldiğini ifade etti. Açıklamada olayın bir kaza olmadığı vurgulandı. Olaya müdahale eden polislerin öğrencileri spor salonuna topladığı, soruşturma sırasında tüm öğrencilerin güvende olduğu belirtilen açıklamada, çocuğun silaha nasıl ulaştığı ve neden öğretmeni vurduğu konusunda detay verilmedi.    


Kaynak: DHA
Etiketler; #abd #öğretmen #dünya #haber
Önceki Haber
Eskişehir Teknik Üniversitesi 37 kişi alacak
Sonraki Haber
Tarihi kazıda kadın iskeleti bulundu
Prens Harry: 25 kişiyi öldürdüm, utanç duymuyorum
Prens Harry: 25 kişiyi öldürdüm, utanç duymuyorum
0
Bir evde 5'i çocuk 8 ceset bulundu!
Bir evde 5'i çocuk 8 ceset bulundu!
0
ABD'de korkunç olay! Küçük çocuğu raylara itti!
ABD'de korkunç olay! Küçük çocuğu raylara itti!
0
Vahşet! 560 cesedi parçalayıp sattılar!
Vahşet! 560 cesedi parçalayıp sattılar!
0
Yenilmezler'in ünlü oyuncusundan iyi haber geldi
Yenilmezler'in ünlü oyuncusundan iyi haber geldi
0
Bu kez Ukrayna saldırdı: 89 ölü!
Bu kez Ukrayna saldırdı: 89 ölü!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.