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ABD'de korkunç olay! Bir TIR'dan 42 ceset çıktı!

ABD'nin Texas eyaletinde korkunç bir olay meydana geldi. Sokak ortasına terk edilmiş bir TIR'ın içine bakan yetkililer, TIR'da 42 ceset buldu. TIR'da bulunan 16 kişi ise hastanelere kaldırıldı. Bulunan kişilerin göçmen olduğu tahmin ediliyor

ABD'de korkunç olay! Bir TIR'dan 42 ceset çıktı!
28 Haziran 2022 Salı 09:06

ABD'nin Texas eyaletinin San Antonio kentinde göçmen olduğu düşünülen 42 kişinin bir TIR'ın içinde ölü bulunduğu, en az 16 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

ABD basınında yer alan habere göre, San Antonio kentinde terk edilmiş bir TIR içinde göçmen olduğuna düşünülen 42 kişi ölü bulundu.

TIR'da bulunan 16 kişi ise bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

TIR'da bulunanların yasa dışı yollardan ABD'ye geçmeye çalıştığı tahmin ediliyor.

San Antonio Polis Departmanı'nın TIR'ın sürücüsünü aradığı belirtilirken, olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.


Kaynak: AA
Etiketler; #abd #texas #göçmen #kaçak göçmen #ölüm
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