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ABD'de korkunç olay! Küçük çocuğu raylara itti!

ABD'de bir kadın, tren istasyonunda annesi ile bekleyen 3 yaşındaki çocuğu tren raylarına itti. Olay kameralara yansırken, çocuğu raylara iten kadın ise gözaltına alındı

05 Ocak 2023 Perşembe 09:06

ABD’nin Oregon eyaletinde 28 Aralık’ta annesiyle birlikte tren istasyonunda bekleyen 3 yaşındaki çocuğu perondan tren raylarına iten kadın gözaltına alındı. Olayın güvenlik kamerasını görüntüsünü yayınlayan savcılık, kadının 5 ayrı suçtan yargılanacağını ve çocuğun iyi olduğunu açıkladı. 

Oregon eyaletinin Portland kentinde 28 Aralık günü annesiyle tren bekleyen 3 yaşındaki çocuğu aniden perondan tren raylarına iten Brianna Workman (32) adlı kadın, savcılık kararıyla 5 ayrı suçtan gözaltına alındı. Savcılık, 29 Aralık’ta yaptığı açıklamayla olayın güvenlik kamerası görüntüsünü yayınlayarak Workman’ın hiçbir provokasyon olmadan 3 yaşındaki çocuğu aniden perondan raylara doğru ittiğini, çocuğun yüzüstü raylara düştüğünü ve yaralandığını ifade etti. Savcılık kadının kefaletsiz olarak mahkeme gününe kadar gözaltında tutulacağını vurguladı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #abd #çocuk #tren #haber #dünya
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