ABD'de korkunç olay! Okulu bastı 21 kişiyi öldürdü!

ABD'nin Teksas eyaletinde bir ilkokula silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 19 öğrenci ve 2 öğretmen öldürüldü. Saldırıyı 18 yaşındaki Salvador Ramos'un düzenlediği ortaya çıktı. Ramos'un saldırıdan önce de büyükannesini öldürdüğü ortaya çıktı

ABD'nin Texas eyaletine bağlı Uvalde kentinde bulunan Robb İlkokulu bugün korkunç bir katliama sahne oldu. Saldırıda 19'u öğrenci 2'si öğretmen 21 kişi hayatını kaybederken saldırganın 18 yaşındaki Salvador Ramos olduğu açıklandı.

Ramos'un saldırıdan önce attığı mesajlara ise İngiliz Daily Mail gazetesi ulaştı. Saldırganın 19 çocuğu öldürmeden saatler önce Instagram'da tanımadığı bir kadına mesajlar attığı ortaya çıktı. Los Angeles'ta yaşayan kadını silahlı bir fotoğrafına etiketleyen saldırgan mesajında tanımadığı kadına "Seni etiketlediğim için minnettar ol" yazdı.

İkili arasında bundan sonra gerçekleşen yazışmalar ise tabiri caizse okuyanların kanını dondurdu. Saldırgan kadına "Sana söylemek istediğim küçük bir sırrım var" diye mesaj attı. Adı açıklanmayan kadının yanıtı ise "Uyuyor olabilirim çünkü hasta oldum" oldu. Saldırganın salı günü sabah 9:16'daki son mesajı "Havayı çıkarıyorum" oldu.



ACI GERÇEĞİ UYANINCA ÖĞRENDİ

Saldırı ise 11.32'de başladı. Kadın, Instagram'da mesajlaştığı adamın yaptıklarını uyandığında öğrendi. Daha sonra söz konusu yazışmaların ekran görüntülerini yayınlayan kadın açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Kurbanlar ve aileleri için çok üzgünüm, gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum. Ona cevap vermemin tek nedeni ondan korkmamdı, keşke uyanık kalıp en azından onu suçunu işlememeye ikna etmeye çalışsaydım. Bilmiyordum."

Haberde 'saldırganın Los Angeles'lı kadına gönderdiği tüyler ürpertici mesaj, onun anti-sosyal olduğuna işaret ediyor' denildi.

YAKINLARI AÇIKLADI: ÇOCUKKEN ZORBALIĞA UĞRADI

Öte yandan arkadaşları ve akrabaları, saldırganın çocukken zorbalığa uğradığını açıkladı. The Washington Post'ta yer alan habere göre, saldırgan konuşma bozukluğu nedeniyle zorbalığa uğrayan, sıkıntılı bir ev hayatından mustarip ve son yıllarda akranlarına ve yabancılara şiddetle saldıran 18 yaşında yalnız bir çocuktu.

18 yaşındaki Santos Valdez Jr., Ramos'u ilkokulun başından beri tanıdığını söyledi. Ramos'un davranışları bozulmaya başlayana kadar arkadaş olduklarını söyledi. "Fortnite ve Call of Duty gibi video oyunları oynarlardı. Ama sonra Ramos değişti" diyen Valdez sözlerine şöyle devam etti; "Sık sık basketbol oynardık ve yüzünün her yerinde kesiklerin olduğu gördüm. Önce bir kedinin yüzünü çizdiğini söyledi. Sonra bana doğruyu söyledi, yüzünü defalarca bıçakla kesmişti."

Eyalet senatörü Roland Gutierrez, Ramos'un katliamda kullandığı silahları 18. doğum gününde satın aldığını söyledi. Ramos'un bu silahlarla sosyal medya hesaplarından defalarca kez poz verdiği belirtiliyor.