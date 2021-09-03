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ABD'de sel: Çok sayıda ölü var

ABD'nin kuzeydoğusunda da etkisini gösteren Ida Kasırgası'nın neden olduğu şiddetli yağış ve sel sonucu en az 45 kişinin öldüğü bildirildi

ABD'de sel: Çok sayıda ölü var
03 Eylül 2021 Cuma 10:33

Ülkenin güneyinde Louisiana eyaletinden sonra kuzeydoğu yakasında da etkili olan Ida Kasırgası, New York, New Jersey, Pennsylvania, Maryland ve Connecticut eyaletlerinde şiddetli yağışa neden oldu.

New York'ta sel ve su baskınlarında 13 kişi hayatını kaybederken, New Jersey'de ölenlerin sayısı da 23 geçti.

Pennsylvania, Maryland ve Connecticut eyaletlerindeki can kayıplarıyla birlikte sellerde şimdiye kadar en az 45 kişi hayatını kaybetti.

New Jersey Valisi Phil Murphy ölenlerin çoğunun araçlarında sele kapılanlar olduğunu söyledi.

Sellerden etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmaları devam ederken can kayıplarının artmasından da endişe ediliyor.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio'nun dün acil durum ilan ettiği kentte, metro istasyonlarını su basmış, çok sayıda kişi istasyonlarda mahsur kalmıştı.

New Jersey'nin güneyinde oluşan, hortum evlerin çatılarında hasara neden olmuş, Pennsylvania eyaletinin Philadelphia kentinde bir otoyol sular altında kalmıştı.

New Jersey'de ise Newark Havalimanı'nı şiddetli yağış nedeniyle su basmış ve çok sayıda uçuş iptal edilmişti.

New York, New Jersey ve Pennsylvania eyaletlerinde 200 binden fazla kişi elektrik kesintilerinden etkilenmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #abd #abd sel #abd ölüm #abd kasırga
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