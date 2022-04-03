ABD'de sivillere ateş açıldı: Ölü ve yaralılar var

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Sacramento kentinde henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce sivillere ateş açıldı. Saldırı sonucu 6 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı. Polis ekipleri sokağı kapatırken, saldırganı yakalama çalışmaları sürüyor

Amerika Birleşik Devletleri pazar sabahına, Kaliforniya'nın Sacramento kentindeki silahlı saldırı ile uyandı. Şehir merkezinde meydana gelen saldırıda 6 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, saldırının yaşandığı sokağı ve aynı sokağa çıkan diğer kesişimleri kapattı. Yaralılar ise hastaneye kaldırıldı.

Saldırının neden gerçekleştiği henüz bilinmezken, olaya bakan polis çavuşu Zach Eaton, "Vatandaşlarımızın bölgeye yaklaşmamasını istiyoruz, şu anda neler olduğu net değil. Sacramento polisi çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.