ABD'de vahşet: 3 çocuğunu öldürdü

ABD'de bunalıma giren kadın, 3 çocuğunu öldürdü

Feci olay ABD'nin Los Angeles eyaletinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre bir süre önce kocasından ayrılan 30 yaşındaki Liliana Carrillo, çocuklarını kaybetmekten korktuğu için bunalıma girdi.

Kadının boşandığı eşi Erik Denton'un, eski eşi için akıl sağlığı yerinde değil başvurusunda bulunduğu ve çocuklarını almak istediği açıklandı.

Bunun üzerine bunalıma giren genç anne, 3 yaşındaki Joanna, 2 yaşındaki Terry, ve 6 aylık olan bebeği Sierra'yı öldürdü. Olay çocukların anneannesinin çocukların cesetlerini bulmasıyla ortaya çıktı.

Anne Carrillo ise daha sonra bir kamyonetle olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri uzun bir kovalamaca sonrası anneyi yakaladı.