ABD: DEAŞ liderini öldürdük!

ABD Başkanı Biden, dün gece düzenledikleri operasyonda DEAŞ lideri Ebu İbrahim El Haşimi'nin İdlib'de öldürüldüğünü açıkladı.

Dünya, ABD askerlerinin Türkiye-Suriye sınırına yaptığı operasyonu konuşuyor. Ajanslar tarafından gece yarısı "acil" koduyla duyurulan baskına katılan ABD helikopterleri, binlerce Suriyelinin barındığı kampa ev sahipliği yapan Atme'ye indi. Muhaliflerin kontrolündeki İdlib'de gerçekleşen operasyonda çıkan çatışmada en az 12 kişinin öldüğü, bölgeden bomba ve silah sesleri duyulduğu aktarıldı.

BİZZAT BAŞKAN BİDEN AÇIKLADI

ABD yönetimi de dün gece İdlib'e gerçekleştirdiği operasyonun detaylarını paylaştı. ABD Başkanı Joe Biden, Twitter hesabından paylaştığı bir yazı ile İdlib'de dün gece düzenlenen operasyonda DEAŞ lideri Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin öldürüldüğünü duyurdu.