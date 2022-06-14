ABD'den Türkiye'ye saçını yaptırmaya geldi!

Türkiye'de yüksek dolar kuru ve enflasyon vatandaşı isyan etme noktasına getirdi ancak yabancılar bu durumdan çok memnun. Bir kadın sırf saçını yaptırmak için ABD'den Türkiye'ye geldi. ABD'de kendisinden 4000 dolar istendiğini belirten kadın, Türkiye'de 450 dolara istediği saçı yaptırdı

Türkiye'de sadece 450 dolara kesim ağartma ve diğer işlemleri yaptıran Bryn Elise isimli kadın, Tiktok hesabından yaptığı açıklamada, Amerika'daki kuaförün istediği 4000 dolardan daha az para harcayarak Türkiye'de istediği saça kavuştuğunu ve bu güzel ülkeye her gelen turist gibi aşık olduğunu söyledi.

Bryn Elise, şunları yazdı;

"Hayalindeki saç için Amerika'da 4000 dolar fiyat teklifi alınca, Türkiye'ye uçarsın ve saçlarını orada yaptırırsın"

"Türkiye'de yaptığım iki haftalık tatil dahil normalden daha aza mal oldu"

Bryn, en sevdiği saç sitili fotoğrafını Instagram'da gördükten sonra saç sitilistinin Türkiye'de yaşadığını öğrenince Türkiye'ye gelmeyi tercih ettiğini söyledi.

İki ay sonra Türkiye'ye gelen Bryn, hayalindeki saça 450 dolar ile kavuştuğunu ve çok güzel bir ülke olan Türkiye'ye aşık olduğunu söyledi.