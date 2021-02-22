ABD donuyor: En az 70 ölü

ABD, soğuk havalarla mücadele ediyor. Dondurucu soğuklar nedeniyle ölü sayısı 70'i aştı

ABD dondurucu soğukların etkisi altında. Yaşlı insanların cansız bedenleri sokaklarda bulunmaya başlandı. Ülkede soğuk nedeniyle ölüm sayısı 70'i aştı. Texas'ta da 11 yaşındaki bir çocuğun hipotermi nedeniyle öldüğü öğrenildi.

Soğuk havalar nedeniyle enerji sistemleri de çalışmıyor.

Yetkililer ülkede büyük bir dramın yaşandığını açıkladı. Şu ana kadar 70'den fazla ölümün olduğu bunun 40'ının da Texas'ta bulunduğu bildirildi. Bazı yaşlı insanların cansız bedenlerinin sokaklarda bulunduğu açıklandı. 11 yaşındaki bir çocuğun da soğuk nedeniyle öldüğü ve karavanda yaşadığı bildirildi.

Texas'taki sağlık yetkilileri son dönemde hipotermi nedeniyle hastaneye gelenlerin inanılmaz rakamlara ulaştığını belirterek, "Kontrolsüz bir şekilde titreyecek kadar uzun süredir üşümüş olan insanlar vardı, bilinç seviyeleri azalmış olabilir, bu da uzun bir süre hipotermi olanlarda yaşanıyor. Tedavi edilmediği takdirde hipotermi beyni etkilemeye başlayarak hareket etmeyi zorlaştırır" dedi.



MARKETLERDEKİ RAFLAR BOŞALDI

Yetkililer, önümüzdeki günlerde yiyecek ve su kıtlığıyla karşı karşıya kalınabileceği konusunda da uyardı. Yerel yardım kuruluşları halka gıda yardımları dağıtmaya başladı. Vatandaşlar kovalarla evlerine su taşımaya çalışırken, marketlerde de rafların neredeyse tamamının boş kaldığı dikkat çekti.



KÜRESEL ISINMANIN ETKİLERİ

Meteoroloji uzmanlarına göre soğuk hava, Kuzey Kutup Bölgesi'nden gelen güçlü bir yüksek basınç sisteminden kaynaklanıyor. Olağan dışı hava koşulları, ABD'nin çoğu kentinde sert kış şartlarının, kutuplardaki soğuk havayı dengeleyen dünyadaki sıcak akıntıların küresel ısınmadan dolayı zayıflaması ve normalde Kuzey Kutup Dairesi içinde tutulan soğuk havanın güneye doğru kaçmasından kaynaklandığı belirtiliyor.