BU YÜZDEN İŞİNDEN OLDU
BU YÜZDEN İŞİNDEN OLDU
0
KAHVE İÇİN ERKEKLERDE...
KAHVE İÇİN ERKEKLERDE...
0
ÜNLÜ ŞARKICI KORONA OLDU
ÜNLÜ ŞARKICI KORONA OLDU
0
GAFFAR OKKAN DÖNEMİ DİZİ OLUYOR
GAFFAR OKKAN DÖNEMİ DİZİ OLUYOR
0

ABD, gelmiş geçmiş en kötü başkanını seçti!

ABD’de yapılan bir ankete göre ülkenin gelmiş geçmiş en kötü başkanı Donald Trump seçildi. En iyi başkanı ise Barack Obama oldu

ABD, gelmiş geçmiş en kötü başkanını seçti!
13 Şubat 2021 Cumartesi 11:12

Araştırma şirketi YouGov ve Economist tarafından bin 500 ABD’li yetişkinin katılımıyla düzenlenen anket sonuçlarına göre, ülke tarihinin gelmiş geçmiş en iyi başkanı Barack Obama olurken, en kötüsü ise Donald Trump seçildi.

Katılımcıların yüzde 46’sı en kötü başkan olarak Trump’ı, yüzde 24’ü ise Obama’yı seçti. ABD tarihinin en iyi başkanı olarak Obama yüzde 18 ile listenin başında yer alırken, onu yüzde 17 ile Abraham Lincoln izledi.

‘KONGRE BASKININ SORUMLUSU TRUMP’

Ankete katılanların yüzde 43’ü Kongre’de 6 Ocak’ta gerçekleşen baskının sorumlusu olarak eski ABD Başkanı Trump’ı gösterirken, yüzde 30’u ise Trump’ın sorumlu olmadığını belirtti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #abd #obama #donald trump
Önceki Haber
Demet Akalın korona oldu!
Sonraki Haber
Kahvenin erkeklere bir faydası daha ortaya çıktı
Eski sevgilinizin adını hamam böceğine verin!
Eski sevgilinizin adını hamam böceğine verin!
0
Avukatın duruşmaya kedi olarak katılması viral oldu
Avukatın duruşmaya kedi olarak katılması viral oldu
0
Ölümcül oyun: 54 mıknatıslı bilye yuttu
Ölümcül oyun: 54 mıknatıslı bilye yuttu
0
"Uzaylılar dünyaya iniş yaptı"
"Uzaylılar dünyaya iniş yaptı"
0
Büyük felaket: 14 ölü, 150 kayıp
Büyük felaket: 14 ölü, 150 kayıp
0
Şaka amaçlı soygun ölümle bitti
Şaka amaçlı soygun ölümle bitti
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.