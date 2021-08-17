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ABD paylaştı! Taliban'dan böyle kaçtılar!

Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesi ile birlikte ülkeden kaçışlar sürüyor. ABD'nin paylaştığı bir fotoğrafta 150 kişilik bir uçağa 640 kişinin bindiği ve ülkeden bu şekilde ayrıldıkları görülüyor. Bu kişilerin nereye gittiği konusunda ise bir bilgi yok

ABD paylaştı! Taliban'dan böyle kaçtılar!
17 Ağustos 2021 Salı 11:21

Taliban yönetimi Afganistan'ı ele geçirdi. Afganistan'da yaşayan halk ülkeden bir şekilde kaçmanın yolunu aramaya başladı. Dün gelen görüntülerden halkın bir kısmının havaalanına gittiği ve oradaki uçaklara binerek kaçmaya çalıştığı görüldü.

ABD Savunma Bakanlığı yetkililerin paylaştığı bir fotoğraf da dramı gözler önüne serdi. 150 kişilik bir uçağa 640 kişinin bindiği görüldü. Afgan halkı tıka basa yolculuk yaparak ülkeden kaçmayı başardı. Uçağın nereye gitti konusunda ise henüz bir bilgi yok.

Uçağın ABD ordusuna ait olduğu ve kargo uçağı olduğu da belirtildi.

Etiketler; #afganistan #taliban #afganistan uçak kaçış #abd #talibandan kaçış
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