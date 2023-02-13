ABD Savunma Bakanlığı: Michigan üzerine uçan cisim düşürüldü

ABD Savunma Bakanlığı dün bir F-16’nın ABD’nin Michigan eyaletindeki Huron Gölü üzerinde, ABD hava sahasında uçan bir cismi başarıyla vurduğunu açıkladı. Michigan Valisi Gretchen Whitmer de olayla ilgili, “Cismin hızlı ve güvenli bir şekilde düşürüldüğünü bildirmekten memnuniyet duyuyorum” dedi.

ABD Savunma Bakanlığı’nın Kuzey Amerika Havacılık Savunma Komutanlığı’nın (NORAD) eylemlerine dair yapılan yazılı açıklamada dün yerel saatle 14:42’de, ABD Başkanı Joe Biden’ın talimatı ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve askeri liderliğin tavsiyelerine dayanarak bir F-16’nın ABD’nin Michigan eyaletindeki Huron Gölü üzerinde, ABD hava sahasında yaklaşık 20 bin fit yükseklikle havadaki uçan bir cismi başarıyla vurmak için AIM9x füzesi fırlattığı belirtildi.

Herhangi bir sivilin yaralandığı veya etkilediğine dair belirti olmadığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Cismin rotası ve rakımı, sivil havacılık için bir tehlike olabileceği de dahil olmak üzere endişelere yol açtı. Bu atış için seçilen yer, bize enkaz kurtarma şansını artırırken, yerdeki insanların etkilenmesinden kaçınma fırsatı verdi. Herhangi bir sivilin yaralandığı veya başka bir şekilde etkilendiğine dair hiçbir belirti yok. Kuzey Amerika Havacılık ve Uzay Savunma Komutanlığı, nesneyi Pazar sabahı tespit etti ve görsel ve radar takibini sürdürdü. Uçuş yoluna ve verilerine dayanarak, bu nesneyi hassas Savunma Bakanlığı bölgelerinin yakınında uçan Montana üzerinden alınan radar sinyaline makul bir şekilde bağlayabiliriz. Yerdeki herhangi bir şeye yönelik kinetik bir askeri tehdit olarak değerlendirmedik, ancak uçuş güvenlik tehlikesi ve potansiyel gözetleme yetenekleri nedeniyle bir tehdit olarak değerlendirdik. Ekibimiz şimdi daha fazlasını öğrenmek amacıyla nesneyi kurtarmak için çalışacak” denildi.

Michigan Valisi Gretchen Whitmer de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Ulusal güvenliğimiz her zaman birinci önceliğimizdir. Hava sahamıza yakın bir nesneyi izleyen federal hükümet ve ortaklarımızla temas halindeydim. Cismin hızlı ve güvenli bir şekilde düşürüldüğünü bildirmekten memnuniyet duyuyorum. Michigan Ulusal Muhafızlar hazırda bekliyor” dedi.

DAHA ÖNCE DE TANIMLANAMAYAN OBJELER ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİ

Cumartesi günü ayrıca Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD Hava Kuvvetleri’ne ait F-22 tipi savaş uçağının Yukon bölgesi semalarında tanımlanamayan bir objeyi etkisiz hale getirdiğini duyurmuş ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kanada hava sahasını ihlal eden tanımlanamayan bir cismin vurulması emrini verdim. Kuzey Amerika Havacılık Savunma Komutanlığı (NORAD), Yukon'un üzerindeki objeyi vurdu. Kanada ve ABD uçakları havalandı ve bir ABD F-22'si objeyi başarıyla vurdu. Başkan Biden ile konuştum. Kanada Kuvvetleri şimdi nesnenin enkazını kaldıracak ve analiz edecek. Kuzey Amerika'yı izlemeye devam ettiğiniz için NORAD'a teşekkür ederiz” demişti.

ABD Hava Kuvvetleri’ne ait F-22 savaş uçağı, geçtiğimiz günlerde Alaska semalarında yine tanımlanamayan bir objeyi etkisiz hale getirmişti.