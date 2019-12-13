ABD Senatosu, 'Ermeni soykırımı' tasarısını kabul etti

ABD Senatosu 1915 olaylarını 'soykırım' olarak niteleyen Ermeni tasarısını kabul etti. 'Ermeni soykırımı' tasarısı, Türkiye'ye yaptırım öngören bir başka yasa tasarısıyla birlikte 29 Ekim tarihinde Temsilciler Meclisi'nden 11'e karşı 405 oyla, ezici bir çoğunlukla geçmişti.

Karar tasarısının Senato'da oylanması, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 13 Kasım'daki ABD ziyareti sonrası Beyaz Saray'dan gelen taleple üç Cumhuriyetçi Senatör tarafından bloke edilmişti. Ermeni tasarısının oylanmasını ilk olarak Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham engellemişti. Daha sonraki tarihlerde de Cumhuriyetçi Senatör David Perdue ve yine Cumhuriyetçi Senatör Kevin Cramer tasarının oylanmasını engellemişti. Amerika'nın Sesi'nin haberine göre, Ermeni tasarısının Senato'da kabul edildiğini, tasarının en büyük destekçisi olan ve Türkiye konusunda sert tavrıyla bilinen Demokrat Senatör Bob Menendez Twitter hesabından duyurdu. Senato'daki oturumda konuşan Senatör Menendez kabul edilen tasarı için "Senato'nun bu tasarıyı kabul ederek tarihin doğru tarafında durması uygundur" dedi. Senato'daki oturumda konuşan Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz, "Tasarıyı kabul etmek üzere oylama yapmak için bu üç hafta içinde Senato'ya dördüncü gelişimiz. Bugün başarılı olduğumuz için müteşekkirim" dedi, kararın gecikmiş bir karar olduğunu savundu. Tasarı 1915 olaylarını soykırım olarak tanımasının dışında, ABD yönetimini 'soykırımın inkarıyla bağdaştırılması girişimlerini' de reddediyor, bu konuda kamuoyunun bilinçlendirilmesini teşvik ediyor.

Bağlayıcılığı ve geçerliliği yok

Dışişleri Bakanlığı, ABD Senatosu'nun 1915 olaylarını 'Ermeni soykırımı' olarak kabul kabul etmesini içeren tasarıyı onaylamasını kınadı. 'Ermeni soykırımı' tasarısı, Türkiye'ye yaptırım öngören bir başka yasa tasarısıyla birlikte 29 Ekim tarihinde Senato'nun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nden 11'e karşı 405 oyla geçmişti. Daha önce Senato'da oylanması engellenen yasa, dün kabul edildi. Tasarının yasalaşması için başkan Donald Trump'ın imzası gerekiyor. Bakanlığı yazılı açıklamasında, kararın 'her türlü tarih bilincinden ve hukuki temelden yoksun' olduğu belirtilerek bağlayıcılığı ve geçerliliğinin bulunmadığını ifade etti. "Senato'nun bu kararı, tarihin nasıl siyasileştirilebileceğinin utanç verici örneklerindendir" denen açıklamada, 'tarihi siyasi amaçları için kullananların, gerçekleri gözardı ederek hedeflerine asla ulaşamayacağı' dile getirildi. Bakanlık şunları kaydetti: "Bu karar, aynı zamanda Türkiye-ABD ilişkilerinin geliştirilmesi yönündeki çabaları da sekteye uğratmayı hedefleyen tahripkar bir teşebbüstür. Türkiye'nin bölgesindeki hayati çıkarlarını korumak için verdiği mücadele bu tür haksız ve izansız kararlardan etkilenmeden kararlılıkla devam ettirilecektir."

Cumhurbaşkanlığından da tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, dün ABD senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nde kabul edilen ve Türkiye'ye S-400 dolayısıyla yaptırım uygulanmasını isteyen tasarı ile bugün Senato oturumunda kabul edilen 'Ermeni soykırımı' tasarısının, Türk-Amerikan ilişkilerine zarar verdiğini ve ikili ilişkilerin geleceğini tehlikeye attığını açıkladı.