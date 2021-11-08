ABD seyahat yasağını kaldırdı

ABD'de koronavirüs nedeniyle uygulanan seyahat yasağı 20 ayın sonunda kalktı. Yasaklar kapsamında bir çok ülkeden ABD'ye girişe yasak gelmişti

ABD’de corona virüsü tedbirleri kapsamında Mart 2020’de hayata geçirilen seyahat yasakları kalkıyor. Ülkede ABD’nin eski Başkanı Donald Trump tarafından uygulamaya sokulan yasaklar nedeniyle, AB ülkeleri, İngiltere, Hindistan, Çin gibi ülkelerden çoğu ziyaretçinin ABD’ye girmesi kısıtlanmıştı.

Yasağa dahil ülkeler arasında ABD’nin yakın müttefikleri de bulunuyordu. ABD Başkanı Joe Biden da göreve geldikten sonra selefinin kuralını uygulamaya devam etti. Bu sabah TSİ 08.00’de yasak kaldırıldı.

İKİ DOZ AŞI VE PCR TESTİ ZORUNLULUĞU

8 Kasım'la birlikte ABD uluslararası ziyaretçilere kapılarını açacağını açıkladı, Ancak bu ziyaretçilerin aşı olmuş olmaları ve seyahatten 72 saat öncesine kadar negatif PCR test sonucunu yetkililere belgelemeleri gerekli. Ayrıca ülkeye giren herkes temas takibi iznini de kabul etmek zorunda.

ABD’nin önde gelen havayolu şirketi United Airlines, alınan son kararla yolcu sayısının iki kat artmasını beklediklerini belirtti. Delta Havayolları da benzer bir açıklama yaparken, Biden yönetiminin Eylül ayında kısıtlamaları kaldıracağını açıklamasından bu yana ABD’ye yapılan uluslararası uçuş aramalarının dört kattan fazla arttığını söyledi.

Kabul edilen aşılar, ABD Gıda ve İlaç İdaresi tarafından onaylanan veya Dünya Sağlık Örgütü tarafından kullanım için listelenen aşılardır: Johnson & Johnson, Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Covishield, Sinopharm ve Sinovac.