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ABD ve Rusya arasında 'katil' gerginliği

Rusya’da Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında dün yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Peskov, Putin’e ‘katil’ yorumunu yapan Biden’ın açıklamaları için “Çok kötü” ifadelerini kullandı

ABD ve Rusya arasında 'katil' gerginliği
18 Mart 2021 Perşembe 14:46

ABD Başkanı Joe Biden, ABC televizyonuna verdiği röportajda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ‘katil’ demiş ve Rusya’nın ABD 2020 başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiaları kapsamında, “Bedelini ödeyecek, çok yakında göreceksiniz” ifadelerini kullanmıştı. Biden’ın açıklamalarına, Kremlin’den yanıt geldi.

“BİDEN, RUSYA-ABD İLİŞKİLERİNİ GELİŞTİRMEK İSTEMİYOR”

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, “ABD Başkanı Biden’ın açıklamaları çok kötü. Bu ifadelere ayrıntılı bir tepki vermeyeceğim. Sadece bunların ABD Başkanı'nın çok kötü açıklamaları olduğunu söyleyeceğim. Biden kesinlikle ülkemizle ilişkileri geliştirmek istemiyor. Ve bundan sonra biz de bu yönde devam edeceğiz” dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #katil putin #putin #biden #abd #rusya
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