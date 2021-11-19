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Aç kalan maymunlar köyleri işgal ediyor!

Tanzanya’nın kuzeyindeki Kilimanjaro'da aç kalan maymunlar, köyleri işgal edip yerel sakinlerin yiyeceklerini aşırmaya ve tarım alanlarına zarar vermeye başladı

Aç kalan maymunlar köyleri işgal ediyor!
19 Kasım 2021 Cuma 11:59

Ormansızlaştırma, arazileri tarıma açma ve madencilik faaliyetleri yüzünden yaşam alanları kısıtlanan maymunlar, Rombo bölgesinde köylere girerek gıda aramaya başladı.

Kirongo Samanga köyü sakinlerinden Priscilla Shayo, maymunların halkın yetiştirdiği muz, avokado ve mısır tarlalarına zarar vererek gıda güvenliğini tehdit ettiğini söyledi.

Shayo, "Bu maymunlar, büyük bir tehdit. Korku hislerini kaybettiler ve insanlara karşı çok agresif olmaya başladılar." ifadesini kullandı.

Bazı aileler yaşanan zarardan ötürü tarım faaliyetlerini durdururken bazen korkudan saklanmak zorunda da kalmaya başladı.

Rambo’daki çiftçi Anna Temu, yüzüne taş atan bir maymun tarafından yaralandığını aktararak maymunların 20-30’lu gruplar halinde dolaştığını belirtti.

Çevreci Deusdedit Raphael, bazı kişilerin mahsullerine zarar verdiği için maymunları zehirlediğini, bu durumun kabul edilemez olduğunu çünkü maymunların yaşam alanını kısıtlayanların insanlar olduğunu dile getirdi.

Raphale, insanlar ve doğal yaşamdaki canlılar arasındaki çatışmadan ötürü bazı maymun türlerinin neslinin tehlikede olduğunu ifade etti.

Tanzanya Turizm ve Doğal Kaynaklar Bakanı Damas Ndumbaro ise hükümetin Rombo sakinlerinin sorununu çözmeye çalıştığını söyledi.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #tanzanya #maymun #maymun saldırı #aç kalan maymun
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