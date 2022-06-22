Afganistan'da büyük deprem! Yüzlerce ölü var!

Afganistan'ın Paktika vilayetinde gece saatlerinde büyük bir deprem meydana geldi. 5,9 şiddetindeki deprem nedeniyle en az 920 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi

Afganistan'ın Paktika vilayetinde gece meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 920'ye yükseldi.

Afganistan acil durum yetkilisi, şiddetli depremde en az 920 kişinin öldüğünü, 600 kişinin yaralandığını söyledi.

Yetkililer, depremden en çok Paktika vilayetinin Giyan ilçesi ile Host vilayetinin Spirey ilçesinin etkilendiğini bildirmişti.

Depremde ilk belirlemelere göre 255 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda yaralı olduğu bilgisi paylaşılmıştı.

Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve Kabil'den de bölgeye helikopterlerle destek gönderildiğini kaydetmişti.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), önce 6,1 olarak açıkladığı depremin büyüklüğünü 5,9 olarak güncellemişti.

Depremin merkez üssünün Afganistan'ın doğusunda, Pakistan sınırında bulunan Host vilayetinin 46 kilometre güneybatısı olduğu açıklanmıştı.