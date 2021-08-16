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Afganistan'dan korkunç görüntüler

Taliban tarafından işgal edilen Afganistan'dan kaçışlar devam ediyor. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde ise Kabil'den kalkan C-17 uçağının iniş takımlarına tutunan 2 kişinin tekerlekler kapanınca metrelerce yüksekten yere çakılarak feci şekilde can verdiği görüldü

16 Ağustos 2021 Pazartesi 14:55

ABD öncülüğünde NATO gücünün Afganistan'dan çekilmesi sonrasında ülkede kontrolü ele geçiren Taliban, dün son olarak başkent Kabil'e girdi. Cumhurbaşkanı ülkeyi terk ederken, vatandaşlar ise hem kara yolu hem de hava yolu ile Afganistan'dan kaçmanın yollarını arıyor.

Ülkeyi terk etmek isteyen binlerce kişi, dün akşamdan bu yana Kabil Uluslararası Havalimanı'na akın etti. Bölgeden gelen bir görüntü ise tüyler ürpertti. Görüntüde Kabil'den kalkan ABD'ye ait C-17 tipi askeri uçağının iniş takımlarına tutunan 2 kişinin tekerlekler kapanınca yere düşerek feci şekilde can verdiği anlar yer aldı.

İZDİHAMLARDA 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından birçok ülke tarafından tahliye operasyonları yürütülürken, tahliyeler sırasında yüzlerce kişinin uçağa binmeye çalışması nedeniyle çıkan izdihamda en az 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Etiketler; #afganistan #afganistan kaçış #afganistan taliban kaçış #afgan uçak kaçış
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