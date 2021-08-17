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Afganistan'ı ele geçiren Taliban, genel af ilan etti!

10 gün gibi kısa bir sürede Afganistan'da kontrolü ele geçiren ve son olarak başkent Kabil'e giren Taliban, hükümet yetkilileri için 'genel af' ilan etti. Af ilanının yanı sıra Taliban tarafından işe geri dönme çağrısı da yapıldı

17 Ağustos 2021 Salı 10:10

Afganistan'da, mayıstan bu yana saldırılarını artırarak sürdüren Taliban ülkenin yönetimini tamamen ele geçirdi. 10 gündür şehir merkezlerine saldıran ve 31 ili ele geçiren Taliban, önceki gün son olarak başkent Kabil'e girdi.

Taliban'ın Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kontrolü sağlamasının ardından Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeden kaçtı. Afganlar ise ülkeden kaçmak için havaalanına akın etti, havalanan uçakların önünde izdiham yarattı.

GENEL AF VE "İŞE DÖNÜN" ÇAĞRISI

Taliban'ın pazar günü ülkenin başkenti Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesi ile başlayan kaosta bugün yeni bir gelişme yaşandı. Bölgeden gelen son bilgilere göre Taliban hükümet yetkilileri için genel bir af ilan etti. Aynı açıklamada 'işe geri dönün' çağrısına da yer verildi.

"RUTİN HAYATA TAM BİR GÜVENLE BAŞLAMALISINIZ"

Taliban'dan yapılan açıklamada, "Herkes için genel af ilan edildi. Bu yüzden rutin hayatınıza tam bir güvenle başlamalısınız." ifadeleri kullanıldı.

SPOR SALONUNDA GÖRÜNTÜLENDİLER

Öte yandan Taliban militanlarının, Kabil'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na ait olduğu belirtilen spor salonundaki aletleri kullandığı görüntüler, sosyal medyada çok sayıda paylaşım aldı.

Etiketler; #afganistan #taliban #taliban af #taliban af ilanı
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