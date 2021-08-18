Afganların bindiği uçakla ilgili tüyler ürperten rapor: Ceset parçaları bulundu

Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesiyle birlikte halk ülkeden kaçmaya çalışıyor. Havalimanına giden halk izdihama neden oluyor. Uçaklarda yer bulamayan bazı kişiler ise uçağın kanatlarına ve teker bölümüne tutunarak ülkeyi terk etmeye çalışıyor. Bir ABD kargo uçağının teker bölümünde ise ceset parçaları bulunduğu öğrenildi

Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesi ile birlikte halk havalimanlarına giderek uçaklarla ülkeden kaçmaya çalışıyor. İzdihamın yaşandığı havalimanlarında uçaklar kapasitelerinin üstünde sefer yapıyor. Uçaklara binemeyen bazı kişiler ise uçakların kanatlarına tutunarak ülkeden kaçmaya çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde uçağın üzerine binen birkaç kişinin düşüşü kameralara yansımıştı. Afganistan'dan Katar'a giden bir ABD kargo uçağının tekerlek kompartımanında da ceset kalıntılarına rastlandığı öğrenildi. Bu yönde raporun kendilerine ulaşmasının ardından ABD Hava Kuvvetleri de acilen harekete geçti. ABD, uçağın teker kompartımanında ceset bulunmasıyla ilgili soruşturma başlattı.