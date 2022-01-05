ERKEK KAİNAT GÜZELİ SEÇİLDİ
ERKEK KAİNAT GÜZELİ SEÇİLDİ
1
KOKU KAYBINIZ VARSA DİKKAT!
KOKU KAYBINIZ VARSA DİKKAT!
0
VÜCUDUNDA 90 SAÇMA YARASI BULUNDU
VÜCUDUNDA 90 SAÇMA YARASI BULUNDU
0
KAHRAMAN KÖPEK HAYAT KURTARDI
KAHRAMAN KÖPEK HAYAT KURTARDI
0

Akaryakıt zamları vatandaşı sokağa döktü, hükümet istifa etti

05 Ocak 2022 Çarşamba 08:57

Kazakistan'da akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar vatandaşı sokağa döktü. Protestolara polis ses bombası, biber gazı ile müdahale etti. Halk geri adım atmazken protestolar sonrası Başbakan Askar Mamin başkanlığındaki hükümet istifa etti

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, sabah saatlerinde Başbakan Askar Mamin başkanlığındaki hükümetin istifasını kabul etti. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Başbakan Vekili görevini daha önce Başbakan Yardımcısı olan Alihan Smailov yürütecek.

Kazakistan'ın batısındaki Janaözen kentinde, sıvılaştırılmış petrol gazına (LPG) yapılan zamma karşı çıkan sürücülerin protestoları ülke geneline yayılması sonucu Almatı şehri ve Mangistau eyaletinde Olağanüstü Hal ilan (OHAL) edilmişti.

OHAL'a ilişkin Cumhurbaşkanı Tokayev'in imzaladığı kararnamede, ülkede kamu güvenliğini sağlamaya yönelik durumun ağırlaşması nedeniyle söz konusu bölgelerde 5 ile 19 Ocak tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı getirilmişti.

PROTESTOLARA POLİS MÜDAHALE ETMİŞTİ

Ülkenin eski başkenti Almatı'da ise binlerce kişinin katıldığı gösteriler gece boyuna sürmüştü. Polis, ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etmişti. 2 Ocak'ta ülkenin Hazar Denizi kıyısındaki Mangistau eyaletine bağlı Janaözen kentinde araba sürücüleri LPG fiyatına yapılan zammı protesto etmeye başlamıştı. Kentin anayollarını kapatan sürücüler LPG fiyatının litre başına 120 Tengeden 60 Tengeye indirilmesini istemişti.

DİĞER ŞEHİRLERE DE YAYILDI

Protesto daha sonra eyaletin merkezi olan Aktau şehrine sıçrayarak göstericiler valilik binasının yer aldığı meydana toplanmıştı. Ardından bölgedeki büyük petrol sahalarında çalışan işçiler de gösterilere destek vermişti. Kısa sürede Kazakistan'ın tüm petrol ve doğal gaz rezervlerinin bulunduğu batı kesimindeki Aktau başta olmak üzere Atırau, Aktöbe ve Oral şehirlerinde düzenlenen destek amaçlı gösteriler öğleden sonra ülkenin diğer kesimlerine yayılmıştı.

Etiketler; #kazakistan #akaryakıt zamları #istifa #kazakistan hükümet istifa #kazakistan protesto
Önceki Haber
İzmir'de bir dede tartıştığı torununu öldürdü
Sonraki Haber
Muğla'da yangın: 1 kişi öldü
Kahraman köpek hayat kurtardı
Kahraman köpek hayat kurtardı
0
Taliban cansız mankenlerin kafasını kestirdi
Taliban cansız mankenlerin kafasını kestirdi
0
Hindistan'da 15-18 yaş arasına aşı başladı
Hindistan'da 15-18 yaş arasına aşı başladı
0
Milyonda bir görülen hamilelik!
Milyonda bir görülen hamilelik!
0
Kendini köpek sanan eşek!
Kendini köpek sanan eşek!
0
Dünya'nın yarısı mutlu!
Dünya'nın yarısı mutlu!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.