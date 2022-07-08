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Aldatıldığını öğrenen kadın kocasının penisini kesti!

Çin'de korkunç bir olay yaşandı. Aldatıldığı öğrenen bir kadın eşi uyuduğu sırada onun cinsel organını kesti. Acı içinde hastaneye kaldırılan adamın organı dikildi, ancak bu kez de hastaneye giden kadın eşinin organını kopartarak camdan attı

Aldatıldığını öğrenen kadın kocasının penisini kesti!
08 Temmuz 2022 Cuma 09:09

Çin'de duyanların inanmakta güçlük çektiği bir olay yaşandı. Genç bir kadın, kendisini aldatan kocasından intikam almak için cinsel organını kesti. Hızını alamayınca ise bu işlemi ikinci kez kökten uyguladı.

Central European News'in haberine göre, beş çocuk babası Fan Lung, gizli sevgilisine karısının telefonundan bir mesaj göndermek istedi. Mesaj ekranını yanlışlıkla açık bırakan adam karısının büyük bir öfkesiyle karşılaştı. Aldatıldığını öğrenen Feng, kocasının uyuduğu sırada makasla cinsel organını kesti.

Büyük bir acıyla uyanarak can havliyle hastaneye giden adamın cerrahi müdahalenin sonunda cinsel organının yerine dikildi. Ancak öfkesi bir türlü dinlenmeyen kadın hastane odasına gizlice girerek kocasının cinsel organını ikinci kez kesti ve camdan aşağı attı. Cinsel organı kesilen adam çok kan kaybetmesine rağmen karısını çıplak bir şekilde hastanenin bahçesinde kovalamaya başladı.

CİNSEL ORGAN ŞU ANDA KAYIP

Bir hastane sözcüsü, "Personel ne olduğunu görmek için dışarı çıktı ve bacaklarından aşağı akan kanla koşan bir adam ile onunla tartışan kadını gördü. Çaresiz arama çabalarına rağmen, yetkililer Lung'un cinsel organını bulamadılar. CEN'e göre polis, bir sokak köpeği veya kedisi tarafından tesadüfen bulunmuş olabileceğine inanıyor.

Lung'un 21 yaşındaki sevgilisi Hung ise yapay penis ameliyatı sırasında sevdiği adama destek olarak, "Doğurganlığını kaybetmiş olması önemli değil. Zaten beş çocuğu var." dedi.

Etiketler; #çin #aldatma #cinsel organını kesti #aldatıldığını öğrenen kadın
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