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Almanya felaketi yaşıyor: Çok sayıda ölü ve kayıp var!

16 Temmuz 2021 Cuma 09:27

Almanya felaketi yaşıyor. Ülkenin batısında bulunan Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde aşırı yağışlar etkili oldu. Yağışlar nedeniyle bölgede sel ve su baskınları meydana geldi. Yaşanan selde şimdiye kadar 81 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı

Alman Haber Ajansının (DPA) Koblenz polis sözcüsüne dayandırdığı habere göre, Rheinland-Pfalz eyaletindeki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 50’ye çıktı.

Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde de 31 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

Öte yandan Rheinlan-Pfalz eyaletinin Ahrweiler bölge yönetimi 1300 kişinin kayıp olduğunu bildirdi. Bölgede telefonların çalışmadığı ve çok sayıda kişiye ulaşılamadığı aktarıldı.

İki eyaletin birçok bölgesinde sel ve su baskınlarından dolayı evlerin çöktüğü, cadde ve sokakların sular altında kaldığı, birçok evin de risk altında bulunduğu belirtildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #almanya #almanya sel #ölüm #sel
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