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Almanya felaketi yaşıyor: Ölü sayısı sürekli artıyor!

16 Temmuz 2021 Cuma 09:27

Almanya felaketi yaşıyor. Ülkenin batısında bulunan Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde aşırı yağışlar etkili oldu. Yağışlar nedeniyle bölgede sel ve su baskınları meydana geldi. Yaşanan selde şimdiye kadar 103 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı

Almanya’nın batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısının 103’e yükseldiği bildirildi.

 

Rheinland-Pfalz eyaleti Başbakanı Malu Dreyer, eyalet kabine toplantısında, sel felaketinde ölenlerin sayısının 60’a yükseldiği bilgisini paylaştı.

Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde de 43 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı, böylece sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı 103’e çıktı.

"Askeri acil durum" alarmı

Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer’in sel felaketi nedeniyle "askeri acil durum" alarmı uygulamasına geçilmesine karar verdiği bildirildi.

Sel bölgesinde yardım için yaklaşık 850 askerin bulunduğu, bu sayının artırılacağı kaydedildi.

İki eyaletin birçok bölgesinde sel ve su baskınları sebebiyle evlerin çöktüğü, cadde ve sokakların sular altında kaldığı, birçok evin risk altında bulunduğu belirtildi.

Selin etkili olduğu bölgelerde, arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #almanya #almanya sel #ölüm #sel
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