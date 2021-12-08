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Almanya'nın yeni başbakanı belli oldu

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD) Milletvekili ve Maliye Bakanı Olaf Scholz başbakan seçildi

Almanya'nın yeni başbakanı belli oldu
08 Aralık 2021 Çarşamba 12:52

Federal Meclis Başkanı Baerbel Bas başkanlığında toplanan Federal Meclis’te yapılan gizli oylamada, Scholz, ilk turda oylamaya katılan 707 milletvekilinden 395'inin oyunu aldı.

Oylamada 303 "hayır" oyu kullanılırken, 6 milletvekili çekimser kaldı. 3 oy da geçersiz sayıldı.

Böylelikle başbakan seçilen 63 yaşındaki Scholz, Cumhurbaşkanlığı konutu olan Bellevue Sarayı'na giderek Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’den atama belgesini alacak ve tekrar Federal Meclis'e dönerek yemin edecek.

Görev süresini tamamlayacak olan Angela Merkel, milletvekili olmadığı için oylamayı tribünden izledi. Merkel, Meclis Başkanı Bas tarafından selamlanmasının ardından milletvekilleri tarafından alkış aldı.

Tribünde ayrıca eski Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, eski Başbakan Gerhard Schröder ve Scholz’un eşi Britta Ernst, babası Gerhard Scholz, annesi Christel Scholz ile kardeşleri Jens ve Ingo Scholz yer aldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında milletvekilleri Genel Kurulda maske taktı. Aşı olmayan milletvekilleri için de tribünde yer ayrıldı.

Scholz, Mecliste yemin ettikten sonra kabinenin yeni üyeleriyle Bellevue Sarayı’na gidecek, yeni bakanlar Steinmeier’den atama belgelerini alacak ve ardından yeniden Meclise dönecek.

Bakanlar burada yemin ettikten sonra resmen göreve başlayacak.

Scholz, 2007-2009 yıllarında Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı, 2011-2018 yıllarında Hamburg Eayleti Başbakanı ve 2018-2021 yıllarında Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanlığı yapmıştı.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #almanya #almanya başbakan #olaf scholz
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