ANNESİNİN CESEDİNİ BODRUMDA SAKLADI!
ANNESİNİN CESEDİNİ BODRUMDA SAKLADI!
0
34 YIL SONRA AYNI ÇADIRDA
34 YIL SONRA AYNI ÇADIRDA
0
KORONA 214 CAN DAHA ALDI
KORONA 214 CAN DAHA ALDI
0
ŞENOL GÜNEŞ AYRILDI!
ŞENOL GÜNEŞ AYRILDI!
0

Annesinin cesedini bodrumda sakladı!

Avusturya’nın batısındaki Tirol eyaletinde 66 yaşındaki bir adamın, emekli maaşını ve bakım ödeneğini alabilmek için hayatını kaybeden annesinin cansız bedeninin bodrumda sakladığı ortaya çıktı

Annesinin cesedini bodrumda sakladı!
11 Eylül 2021 Cumartesi 12:53

Tirol Polisi’nden Demirören Haber Ajansı’na (DHA) yapılan yazılı açıklamaya göre 89 yaşındaki bir kadının emekli maaşı ve bakım ödeneği belgelerinde usulsüzlük tespit edilmesi üzerine polis ekipleri, kadının Tirol eyaletinde bulunan Innsbruck-Land ilçesindeki evini kontrol etmeye gitti. Evi arayan polis, kadının cansız bedenini bodrumda buldu. Açıklamada, kadının 2020’nin Haziran ayında hayatını kaybettiği, 66 yaşındaki oğlunun ise kadına ait emekli maaşını ve bakım ödeneğini alabilmek için cesedi bodrumda sakladığını itiraf ettiği belirtildi. Yapılan otopside, kadının doğal nedenlerle yaşamını yitirdiği açıklandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #avusturya #ölüm #ölen annesini
Önceki Haber
İdlib'ten acı haber: 2 şehit, 3 yaralı
Sonraki Haber
UNESCO Yolu'nda 7. Bisiklet Turu başladı
Hapishanede yangın çıktı: 41 kişi öldü!
Hapishanede yangın çıktı: 41 kişi öldü!
0
Yağmur yağsın diye, kız çocuklarını çıplak gezdirdiler!
Yağmur yağsın diye, kız çocuklarını çıplak gezdirdiler!
0
Tünel kazarak hapisten kaçtılar!
Tünel kazarak hapisten kaçtılar!
0
Uzayda biber yetiştiriyorlar
Uzayda biber yetiştiriyorlar
0
ABD'de sel: Çok sayıda ölü var
ABD'de sel: Çok sayıda ölü var
0
Dünyanın en güvenli şehirleri belli oldu
Dünyanın en güvenli şehirleri belli oldu
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.