Annesinin cesedini bodrumda sakladı!

Avusturya’nın batısındaki Tirol eyaletinde 66 yaşındaki bir adamın, emekli maaşını ve bakım ödeneğini alabilmek için hayatını kaybeden annesinin cansız bedeninin bodrumda sakladığı ortaya çıktı

Tirol Polisi’nden Demirören Haber Ajansı’na (DHA) yapılan yazılı açıklamaya göre 89 yaşındaki bir kadının emekli maaşı ve bakım ödeneği belgelerinde usulsüzlük tespit edilmesi üzerine polis ekipleri, kadının Tirol eyaletinde bulunan Innsbruck-Land ilçesindeki evini kontrol etmeye gitti. Evi arayan polis, kadının cansız bedenini bodrumda buldu. Açıklamada, kadının 2020’nin Haziran ayında hayatını kaybettiği, 66 yaşındaki oğlunun ise kadına ait emekli maaşını ve bakım ödeneğini alabilmek için cesedi bodrumda sakladığını itiraf ettiği belirtildi. Yapılan otopside, kadının doğal nedenlerle yaşamını yitirdiği açıklandı.