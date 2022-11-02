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Aracının üzerinde iç çamaşırı bulan adam büyük şok yaşadı! Gerçek sonradan ortaya çıktı!

Avustralya'da bir şahıs, sabah evinden arabasına doğru yürüdüğü sırada aracın üzerindeki iç çamaşırı ve cinsel içerikli not nedeniyle büyük şaşkınlık yaşadı

Aracının üzerinde iç çamaşırı bulan adam büyük şok yaşadı! Gerçek sonradan ortaya çıktı!
02 Kasım 2022 Çarşamba 11:51

Avustralya'da sabah işe gitmek için evinden çıkan ve arabasına doğru yürüyen bir şahıs, arabasının üzerinde bulduğu not ve kadın iç çamaşırı nedeniyle büyük bir şok geçirdi. Hemen aracının üzerindeki nota bakan adam, nottaki "Bunları dün gece benim evimde bıraktın" ifadeleriyle bir kez daha şaşkınlık yaşadı.

Ülke genelindeki birçok erkeğin aynı durumu yaşamasının ardından gerçek de çok geçmeden ortaya çıktı. Buna göre erkeklerin arabasına bırakılan notların ve iç çamaşırlarının, bir kadın iç çamaşırı markası tarafından reklam amacıyla hazırlandığı ortaya çıktı.

"İNANILMAZ BİR STRATEJİ"

Olayın kısa süre içerisinde yayılmasının ardından markanın iletişim birimine de övgüler yağdı. Sosyal medya kullanıcıları, yapılan hareketin son derece zekice olduğunu ifade ederek, diğer şirketlerin örnek alması gerektiğini ifade etti.

Etiketler; #avustralya #iç çamaşırı #haber
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