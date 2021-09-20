ARILAR 63 PENGUENİ ÖLDÜRDÜ
ARILAR 63 PENGUENİ ÖLDÜRDÜ
0
ŞAHİN MENGÜ HAYATINI KAYBETTİ
ŞAHİN MENGÜ HAYATINI KAYBETTİ
0
DOLAR YİNE YÜKSELİŞTE
DOLAR YİNE YÜKSELİŞTE
0
AVRUPA ŞAMPİYONU OLDULAR
AVRUPA ŞAMPİYONU OLDULAR
0

Arılar 63 pengueni öldürdü!

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town bölgesinde, nesli tükenmekte olan 63 Afrika pengueninin, arı saldırısı sonucu telef olduğu bildirildi

Arılar 63 pengueni öldürdü!
20 Eylül 2021 Pazartesi 13:20

BBC'nin haberine göre, Cape Town kenti yakınlarındaki Simonstown'da bir plajda, telef olmuş 63 Afrika penguenine rastlandı.

Nesli tükenmekte olan penguenlerin, arı saldırısı sonucu telef olduğu tespit edildi.

Yapılan incelemelerde penguenlerin genellikle gözlerinin çevresinden sokuldukları belirlendi.

Güney Afrika Milli Parklar Ajansı, bu nadir görülen olayın detaylı incelendiğini duyurdu.

Geçen hafta da bir Afrika pengueni, birden fazla arının saldırısı sonucu ölmüştü.

Çoğunlukla Güney Afrika ve Namibya kıyılarında yaşayan Afrika penguenlerinin nesilleri tükenme riski altında bulunuyor.

Güney Afrika Kıyı Kuşları Koruma Vakfı verilerine göre, 20. yüzyıl başlarında kıtada 3 ila 4 milyon Afrika pengueni yaşarken, son yıllarda bu nüfus 50 bin seviyesine gerilemiş durumda.


Kaynak: AA
Etiketler; #afrika pengueni #penguen #arı sokması
Önceki Haber
İzmirli çocuklar yaz-kış spor yapacak
Sonraki Haber
Aydın'da motosiklet kazası: 1 kişi öldü
Rusya'da okula silahlı saldırı: 8 kişi öldü
Rusya'da okula silahlı saldırı: 8 kişi öldü
0
Balkondan atılan 1 aylık bebeği, polis yakaladı
Balkondan atılan 1 aylık bebeği, polis yakaladı
0
Bir ilk: Uzay turistleri
Bir ilk: Uzay turistleri
0
Mezarlıkta tüyler ürperten görüntü!
Mezarlıkta tüyler ürperten görüntü!
0
Hamburgerden parmak çıktı!
Hamburgerden parmak çıktı!
0
12 yıldır dünya turundaydı, Türkiye'de bıçaklandı!
12 yıldır dünya turundaydı, Türkiye'de bıçaklandı!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.