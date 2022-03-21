Asansörde pitbull dehşeti!

Kolombiya'da pitbull cinsi bir köpek, asansörde sahibine saldırdı. Kendi köpeği tarafından birçok kez ısırılan kadını ise komşuları kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, Kolombiya'nın Cucuta şehrinde Pitbull cinsi köpek, sahibi Daniela'ya saldırdı.

Saldırıya uğrayan Daniela, köpeğinden kurtulmak için asansöre gitti. Binanın ortak alanında bulunan komşularına ulaşmak için elinden geldiği kadar çaba gösteren Daniela'nın hayatta kalma mücadelesi ise kameralar tarafından kayıt altına alındı. Pitbull cinsi köpeği tarafından defalarca ısırılan kadının korku dolu anları komşuları ona yardım edene kadar devam etti.

Yerel kaynakların verdiği bilgilere göre saldırı sonrası vücudunun çeşitli yerlerinde ısırık izi olan Daniela'nın parmakları da kırıldı. Daniela'nın götürüldüğü hastane tarafından yapılan açıklamada "Sağ elinin iki parmağında kırık, solunda bir falanks var. Halen hastanede ve tıbbi bir prosedür için başka bir kliniğe transfer edilmeyi bekliyor" ifadelerine yer verildi.