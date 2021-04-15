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Aşı açıklaması yapacağı toplantıda bayıldı!

Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen aşının yan etki nedeniyle tamamen kullanımının durdurulduğuna yönelik karara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Danimarka Farmakoloji Bölüm Direktörü Erichsen basın toplantısı sırasında bayıldı

15 Nisan 2021 Perşembe 09:42

Danimarka, Oxford/AstraZeneca Kovid-19 aşısının kullanımını tamamen durdurma kararı aldı. Kararın ardından Avrupa'da AstraZeneca'yı tamamen engelleyen ilk ülke Danimarka oldu. Danimarka İlaç Ajansı’nın Farmakoloji Bölüm Direktörü Tanja Erichsen aşının kullanımını durdurulmasına yönelik düzenlenen basın toplantısı sırasında aniden fenalaşarak bayıldı. Bir çok televizyonun canlı yayında olduğu sırada meydana gelen olay ülkede gündem yarattı.


YORGUNLUĞA BAĞLI TANSİYONU DÜŞTÜ


Erichsen'a ilk müdahale basın toplantısını takip eden gazeteciler tarafından geldi. Sağlık Kurulu üyeleri basına yaptığı açıklamada, Erichsen'ın durumunun iyi olduğunu, yorgunluk nedeni ile tansiyonun düştüğünü belirtti.


KULLANIMI TAMAMEN DURDURAN İLK ÜLKE


Birçok ülke tarafından kan pıhtısı sorunları nedeniyle kullanımı askıya alınan Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca ortaklığında Kovid-19’a karşı geliştirilen aşısıyla ilgili Danimarka açıklama yapmıştı. Sağlık kurumu direktörü Soren Brostrom, Danimarka’nın Oxford/AstraZeneca Kovid-19 aşısını kullanmayı tamamen bıraktığını açıklamıştı. İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), İngiltere’de 7 kişinin Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısını olduktan sonra oluşan kan pıhtısından hayatını kaybettiğini doğrulamıştı. Toplamda, 21 Mart'a kadar aşılanan 18 milyon kişiden 30'unda kan pıhtısı yan etkisi görülmüştü. Öte yandan kurum, 9 Aralık 2020 ile 21 Mart 2021 tarihleri aralığını kapsayan raporda aşılanan 18 milyon kişiden 30'unda kan pıhtısı yan etkisi görüldüğünü ve bunlardan 7 kişinin hayatını kaybettiğini belirtmişti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #astrazeneca #koronaavirüs aşısı #aşı toplantı bayılma #toplantı bayılma
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