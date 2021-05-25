KARAR BELLİ OLDU!
KARAR BELLİ OLDU!
0
AŞKLARINI İTİRAF ETTİLER
AŞKLARINI İTİRAF ETTİLER
0
AŞI OLANA 1 MİLYON DOLAR!
AŞI OLANA 1 MİLYON DOLAR!
0
BUCA'DA KUPA COŞKUSU
BUCA'DA KUPA COŞKUSU
0

Aşı olan 5 kişiye 1'er milyon dolar ödül!

ABD’nin Ohio eyaletinde koronavirüsle mücadele kapsamında aşı olmaya teşvik için piyango düzenleniyor. Eyalet genelinde aşı olan 5 kişiye 1'er milyon dolar ödül verileceği açıklandı

Aşı olan 5 kişiye 1'er milyon dolar ödül!
25 Mayıs 2021 Salı 11:54

ABD’nin Ohio eyaletinde halkı koronavirüs aşısı olmaya teşvik etmek amacıyla piyango düzenleniyor. Eyalet valisi Mike DeWine, 2,7 milyon kişinin aşı piyangosuna katıldığını ve Çarşamba günü yerel saatle 19.30'da kazananların açıklanacağını duyurdu. DeWine, kazanan 5 katılımcıya 1'er milyon dolar verileceğini açıkladı. Piyangoya katılım şartları arasında ise aşı olmak ve 18 yaş üzeri olmak yer aldı.

MARYLAND 400 BİN DOLAR ÇEKİLİŞ YAPACAK

ABD’nin birçok eyaletinde daha önce aşı olmaya teşvik için bedava donut ve hediye çekleri dağıtılmıştı. Maryland eyalet valisi Larry Hogan, eyalette 40 gün boyunca çekiliş yapılacağını ve kazananın 400 bin dolar büyük ödüle sahip olacağını açıkladı. Maryland’de kazanan 4 Temmuz’da açıklanacak.

Öte yandan, New York Valisi Andrew Cuomo, 24-28 Mayıs arasında ‘Aşı Kazı Kazan’ kartlarının aşı olan vatandaşlara 20 dolara dağıtılacağını ve kazanan kişinin 5 milyon dolar ödül kazanacağını açıkladı. Cuomo, "Ne kadar çok New Yorklu aşı olursak, durumumuz o kadar iyi olur ve yeni normale daha hızlı dönebiliriz. Bu yüzden henüz aşı yaptırmamış herkesi en yakın merkeze gitmeye ve aşı yaptırmaya teşvik ediyorum" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #abd #abd aşı #aşı piyangosu #koronavirüs aşısı
Önceki Haber
Buca'da 11 yıl sonra şampiyonluk coşkusu
Sonraki Haber
İkinci el oto satışında rapor zorunluluğu!
Trump'a şok dava! 22.9 milyon dolar istediler!
Trump'a şok dava! 22.9 milyon dolar istediler!
0
Koronavirüsten sonra yeni bir salgın daha çıktı!
Koronavirüsten sonra yeni bir salgın daha çıktı!
0
ABD'den UFO açıklaması
ABD'den UFO açıklaması
0
Rusya'da 124 yılın rekoru kırıldı!
Rusya'da 124 yılın rekoru kırıldı!
0
Hindistan'da fırtına: 21 ölü!
Hindistan'da fırtına: 21 ölü!
0
Mezar kazma yarışması tepkilere neden oldu!
Mezar kazma yarışması tepkilere neden oldu!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.