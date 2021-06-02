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Aşı olduktan sonra Çin'e teşekkür mektubu gönderen Türk!

Türkiye'de Sinovac aşısı olan Süleyman Yıldırım, aşı üreticisi şirkete bir teşekkür mektubu yazıp içine 50 lira koyarak Çin'e gönderdi. İçine Atatürk'ün kartpostallarını da koyan Yıldırım'ın mektubu Çin basınında yer aldı

Aşı olduktan sonra Çin'e teşekkür mektubu gönderen Türk!
02 Haziran 2021 Çarşamba 11:37

Süleyman Yıldırım isimli vatandaş, Türkiye'de Sinovac aşısı olduktan sonra Çinli şirkete bir teşekkür mektubu yazdı ve 50 lira gönderdi.

Yıldırım mektubunda, "Sevgili Helen Yang; insanların bu zor zamanlarında bilim insanları, doktorlar ve aşı geliştirmek için tüm çalışan bireylere sizin şahsınızda şükranlarımı sunarım. Ülkemizin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün kartpostallarını kabul etmenizi ayrıca 50 Türk lirasını aşı çalışmalarında kullanmanızı temenni ederim. Saygılarımla" sözlerine yer verdi.

Etiketler; #türkiye #sinovac #sinovac aşısı #çin teşekkür mektubu
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