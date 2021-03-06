Aşıklar 52 yıl sonra kavuştu

ABD’nin İndiana Eyaleti'nde 52 yıl önce lisenin gözde aşıkları olan Donna ve Joe ancak yıllar sonra muratlarına erebildi. Çifti bir araya getiren ise yıllar önce evlatlık verilen biyolojik kızları Laura oldu

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Indiana eyaletindeki Indianapolis şehrinde film senaryolarını aratmayan bir olay yaşandı. Lise yıllarında aşk yaşayan Donna Horn (70) ve Joe Cougill (69) çiftnin mutluluğundan bir çocuk geleceği haberini öğrenen Donna'nın babası, çiftin görüşmesini yasakladı. Ailelerden gelen görüşme yasağının ardından ilişkileri sona eren çift yarım kalan ilişkiyi mutlu sonla noktalamak için 52 yıl sonra bir araya geldi. Yerel medyanın haberinin göre, Kasım 1968’de Donna’nın doğum yaptı. Donna'nın Joe ile birlikteliğinden bir kız çocuğunun dünyaya geldiği ifade edildi. Donna'nın kızını evlatlık verdiği ve yıllar sonra kendisine e-mail üzerinden ulaşarak gerçek annesinin kendisi olduğunu söylediği aktarıldı. Yerel medya çiftin biyolojik kızları Laura’nın Donna ile babası Joe'yu 52 yıl sonra bir araya getirmeyi başardığını belirttti. Laura’nın biyolojik anne ve babasının tekrar bir araya gelmesine yardım etmesiyle birlikte çiftin, geçen Mayıs ayında evlendiği öğrenildi.