MARS'TA İLK UÇUŞ!
MARS'TA İLK UÇUŞ!
0
MİDESİNDEN ÇIKAN ŞAŞIRTTI!
MİDESİNDEN ÇIKAN ŞAŞIRTTI!
0
BITCOIN DE YASTIK ALTINDA!
BITCOIN DE YASTIK ALTINDA!
0
SÜRÜCÜSÜZ TESLA KAZA YAPTI!
SÜRÜCÜSÜZ TESLA KAZA YAPTI!
0

Aşıları tamamlandı, maskeler atıldı. Bu ülkenin vatandaşları plaja koştu!

Nüfusa oranla en fazla koronavirüs aşısının yapıldığı İsrail’de, maske takma zorunluluğunun da kaldırılması sonrası halk, plajlara akın etti

Aşıları tamamlandı, maskeler atıldı. Bu ülkenin vatandaşları plaja koştu!
19 Nisan 2021 Pazartesi 10:41

İsrail, aşı firmalarıyla gerçekleştirdiği anlaşmalar sonucunda toplamda 24 milyon dozluk Kovid-19 aşısı satın alarak, ülke genelinde aşılanması gereken nüfusunun yüzde 100’ünü aşılayan ilk ülke oldu. Ülkede aşılama programı kapsamında 10 milyon 312 bin 947 doz aşı uygulandı. Nüfusa oranla en fazla aşının yapıldığı ülkede 5 milyon 343 bin 94 kişi en az bir doz aşı olurken, tüm aşıları tamamlanan kişilerin sayısı 4 milyon 969 bin 853’e ulaştı.


MASKELER DE KALKTI


Dışarıda maske takma zorunluluğunu dünden itibaren kaldırdığı açıklanan ülkede nüfusun çoğunluğunun aşılanması ve koronavirüs vakalarının düşmesiyle ülke genelinde maske kullanımını dış mekan için kaldırdı. Hafta sonu yükselen hava sıcaklığını fırsat bilen halk ise Tel Aviv’deki plajlara akın etti. Amatör kameraya yansıyan o görüntülerde plajların tıklım tıklım dolduğu görüldü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #israil #israil plaj #israil koronavirüs
Önceki Haber
Bitcoin de yastık altında!
Sonraki Haber
Türkiye'de kaç doz aşı yapıldı? Bakan Koca açıkladı
Küçük çocuğun midesinden çıktı. Tam 209 tane!
Küçük çocuğun midesinden çıktı. Tam 209 tane!
0
Sürücüsüz Tesla kaza yaptı, 2 kişi öldü!
Sürücüsüz Tesla kaza yaptı, 2 kişi öldü!
0
Kendini taciz eden patronunu paspasla dövdü!
Kendini taciz eden patronunu paspasla dövdü!
0
ABD'de kargo firmasına silahlı saldırı: 8 ölü
ABD'de kargo firmasına silahlı saldırı: 8 ölü
0
Nehirden süt aktı!
Nehirden süt aktı!
0
TikTok'ta tepki çeken görüntüler!
TikTok'ta tepki çeken görüntüler!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.