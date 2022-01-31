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Aslan bakıcısını öldürdü!

İran'da bir aslan bakıcısı, dişi aslana yemeğini verdiği sırada aslan tarafından saldırıya uğradı ve öldü

Aslan bakıcısını öldürdü!
31 Ocak 2022 Pazartesi 12:32

İran'ın Erak kentindeki bir hayvanat bahçesinde, kafesinden kaçan aslan bakıcısını öldürdü.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Erak'ta bir hayvanat bahçesi çalışanı, hayvanları beslemek için kafesi açtığı sırada birkaç aslan kafesten kaçtı.

Söz konusu aslanlardan birinin saldırısına uğrayan ve boğazından yaralanan bakıcı hayatını kaybetti.

Hayvanat bahçesi sorumlusu Rıza Seyyad Hakşumar, gazetecilere yaptığı açıklamada, "hayvanat bahçesinden birkaç aslanın kaçtığı" iddialarını yalanladı. Hakşumar, "Aslanlar hayvanat bahçesinin dışına çıkmadı." dedi.

Kafeslerinden kaçan aslanların ise yeniden kafeslerine konulduğu aktarıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #aslan #iran #aslan saldırı #aslan bakıcı #ölüm
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