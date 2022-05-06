SİNEK LARVASINDAN KREM ÜRETTİ
SİNEK LARVASINDAN KREM ÜRETTİ
0
ASLAN İHBARI ORTALIĞI KARIŞTIRDI AMA...
ASLAN İHBARI ORTALIĞI KARIŞTIRDI AMA...
0
İZMİR'DE HIDIRELLEZ COŞKUSU
İZMİR'DE HIDIRELLEZ COŞKUSU
0
YENİ YUVALARI SPİL
YENİ YUVALARI SPİL
0

'Aslan var' ihbarına giden görevliler, bu manzara ile karşılaştı

Kenya’da ‘çitin arkasında aslan saklanıyor’ ihbarları üzerine olay yerine gelen silahlı görevliler, çalılıkların altındaki bir çanta üzerindeki aslan fotoğrafı olduğunu tespit etti

'Aslan var' ihbarına giden görevliler, bu manzara ile karşılaştı
06 Mayıs 2022 Cuma 11:55

Kenya Vahşi Yaşam (KWS) yetkilileri dün yaptıkları açıklamada ülkenin Kiangua bölgesinden bir aslanın çalılık çitinde saklandığı ihbarları üzerine 3 silahlı Vahşi Yaşam görevlisini olay yerine gönderdi. Olay yerine gelen görevliler, herkesi korkutan aslanın, aslında bir alışveriş çantası üzerine basılan aslan fotoğrafı olduğunu tespit etti.

KWS yaptığı açıklamada “İlginç bir olayda, Meru İlçesi, Kiangua konumunda yerel halktan, bir çitin altında saklanan bir aslan hakkında çok sayıda ihbar aldık. KWS Meru ekibi, olası bir İnsan Yaban Hayatı Çatışması vakasını azaltmak için hızla olay yerine koştu” ifadeleri yer aldı. Yetkililer, olay yerine vardığında halkı korkutan aslanın aslında alışveriş çantası üzerine basılan aslan fotoğrafı olduğunu tespit ettiklerini ve yanlış alarm olmasına rağmen olayı hızlıca ihbar eden halkı tebrik ettiklerini belirtti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kenya #aslan #aslan fotoğrafı #aslan ihbarı
Önceki Haber
İZSU, 9 ayrı enerji santrali kuracak!
Sonraki Haber
Sinek larvasından nemlendirici krem üretti!
Rusya duyurdu: Bu sabah 600 Ukraynalı askeri öldürdük!
Rusya duyurdu: Bu sabah 600 Ukraynalı askeri öldürdük!
0
Ölen Rus askeri sayısı açıklandı!
Ölen Rus askeri sayısı açıklandı!
0
Martılarla ilgili ilginç iddia!
Martılarla ilgili ilginç iddia!
0
Elon Musk şimdi de gözünü Coca-Cola'ya dikti!
Elon Musk şimdi de gözünü Coca-Cola'ya dikti!
0
Aynı anda 9 kadınla evlenmişti. Şimdi pişman!
Aynı anda 9 kadınla evlenmişti. Şimdi pişman!
0
Dünyanın en yaşlı insanı öldü
Dünyanın en yaşlı insanı öldü
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.