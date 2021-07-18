Asma kilitle mastürbasyon yapınca...

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yaşayan bir şahıs, mastürbasyon yapmak için cinsel organına asma kilit taktı. Daha sonra anahtarı kaybeden şahıs, 1 hafta boyunca kilitle gezdikten sonra acılara dayanamayarak hastaneye gitti. Doktorlar, moraran ve enfeksiyon kapan organı kesmek zorunda kaldı

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir şahsın başına gelenler, duyanları büyük şaşkınlığa uğrattı. 38 yaşında ve bekar olduğu öğrenilen şahıs, kendini tatmin etmek amacıyla cinsel organına asma kilit taktı. Bir süre sonra asma kilidin anahtarını kaybeden şahıs, cinsel organında kilitle kesmek zorunda kaldı.

1 hafta sonra acıları dayanılmaz hale gelen adam, hastaneye başvurmak zorunda kaldı. İlk muayenesinin ardından acil olarak ameliyata alınan adamın cinsel organının morardığı ve enfeksiyon kaptığı belirlendi. Kangren olan cinsel organı kurtarmanın yolunu bulamayan doktorlar, kilidi özel bir cihazla çıkardıktan sonra adamın hayatının tehlikeye girmesi nedeniyle cinsel organı da kesmek zorunda kaldı.

"KIZ ARKADAŞI OLMADIĞI İÇİN BUNLARI YAPIYOR"

Cinsel organı kesilen adamın annesi, yaptığı açıklamada oğlunun pandemi süresinde evde kaldığını ve psikolojisinin bozulduğunu belirterek, "Pandemi süresinde uzun süre evde kaldı. Kız arkadaşı olmadığı için böyle şeyler yapıyor. Kendini tatmin etmek için cinsel organını küçük küçük deliklere de sokuyordu" dedi.

ADAMIN İSMİ AÇIKLANMADI

Diğer yandan konuyla ilgili bilgilendirmede bulunan hastane yetkilileri, olayın örnek olması açısından halka duyurulduğunu, hastanın isminin gizli tutulacağını bildirdi.